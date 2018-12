Rainer Wimmer ist neuer Industriesprecher der SPÖ im Parlament

Wien (OTS/SK) - Heute haben die Gremien im SPÖ-Parlamentsklub den Abgeordneten Rainer Wimmer zum Bereichssprecher für Industrie nominiert. Wimmer folgt in dieser Funktion Wolfgang Katzian nach. Rainer Wimmer ist seit 2009 Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und seit 2018 Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB. Im Oktober dieses Jahres ist Wimmer wieder in den Nationalrat eingetreten, dem er davor schon in den Jahren 1993 bis 2008 und 2013 bis 2017 angehört hat. **** (Schluss) mr/wf/mp

