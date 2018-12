10 km/h Traktor mit Schneeschild auf Autobahn

Wien (OTS) - Datum: 10.12.2018

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Adresse: Autobahn A22, Richtung A23, Rampe 10

Ein 53-jähriger Mann lenkte am 10. Dezember 2018 um 11.00 Uhr seinen Traktor mit Schneeschild und 10 km/h Bauartgeschwindigkeit über die Rampe von der Schüttaustraße kommend auf die Autobahn A22. Mitarbeiter der ASFINAG hielten den Lenker auf der Autobahn an und verständigten die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der 53-Jährige an, dass er lediglich dem Navigationssystem gefolgt sei. Er wurde angezeigt.

