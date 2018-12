Pkw-Einbrecher mit Diebesgut festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 10.12.2018

Uhrzeit: 13:40 Uhr

Adresse: 7., Andlergasse

Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse wurden am 10. Dezember 2018 um 13:40 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich mit zwei Rucksäcken in der Hand einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Der 27-Jährige versuchte sich noch in einer Parkgarage zu verstecken, konnte aber angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der niederländische Staatsangehörige kurze Zeit zuvor einen Pkw aufgebrochen und einen Rucksack daraus gestohlen hatte. Er zeigte sich auch geständig, wenige Tage zuvor in Oberösterreich eine Geldbörse gestohlen und sich mit gefälschten Dokumenten in Hotels eingemietet zu haben. Der 27-Jährige befindet sich in Haft.

