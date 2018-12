5. Bezirk: Eröffnung der Schau „Farbenmix“ am 13.12.

Wien (OTS/RK) - Seit etwa 12 Jahren widmet sich die Wiener Künstlerin Renate Samek mit Begeisterung der Malerei. Seminare und Kurse bei erstklassigen Malerinnen und Malern (VHS Wien, „Kunstfabrik Wien“, etc.) sowie „Malreisen“ im In- und Ausland (Stift Geras, Santorin, u.a.) bewirkten eine kontinuierliche Verfeinerung der kunstvollen Ausdrucksweise. Am Donnerstag, 13. Dezember, eröffnet die Bezirksvorsteherin des 5. Bezirkes, Susanne Schaefer-Wiery, die neue Ausstellung „Farbenmix“ mit Acrylbildern, Ölgemälden und Aquarellen von Renate Samek. Die ansprechende Malereien-Schau wird im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) gezeigt. Um 19.00 Uhr geht die Vernissage los. Der Zutritt ist frei. Gegenständliche Arbeiten zeigen hübsche Motive wie Landschaften, Kellergassen und Blumen und sind genauso sehenswert wie die abstrahierten Darstellungen. In jedem Fall ist die farbliche Wirkungskraft beträchtlich. Auskünfte dazu: Telefon 4000/05 127, E-Mail bm1050 @ bezirksmuseum.at.

Der ehrenamtliche Museumsleiter sowie Präsident der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“, Heinrich Spitznagl, begrüßt das Publikum. Einleitende Worte zur Ausstellung spricht August Samek. Die ansprechenden Malereien sind von Donnerstag, 13. Dezember, bis Donnerstag, 20. Dezember, zu betrachten. Das Museum ist jeweils am Donnerstag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr offen. Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team freut sich über Spenden der Besucherinnen und Besucher. Seit 2007 werden beeindruckende Werke von Renate Samek immer wieder in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Wien, in Niederösterreich und in der Steiermark präsentiert. Individuelle Besichtigungstermine für die aktuelle Schau können Interessierte mit der Künstlerin via E-Mail vereinbaren. Die Adresse lautet: renate.samek @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kunstmalerin Renate Samek:

www.renate-samek.com

Bezirksmuseum Margareten:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk