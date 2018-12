Wiener Städtische erneut zum „Top-Lehrbetrieb“ in Wien gekürt

Zum zweiten Mal in Folge wurde die hohe Ausbildungsqualität der Wiener Städtischen Landesdirektion Wien mit dem Qualitätssiegel „Top-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Aus- und Weiterbildung wird in der Wiener Städtischen groß geschrieben. Dass das Unternehmen seine gesellschaftliche und bildungspolitische Verantwortung ernst nimmt, belegt das Qualitätssiegel „Top-Lehrbetrieb“. Mit diesem wurde die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung in der Landesdirektion Wien zum zweiten Mal in Folge offiziell bestätigt. Die Auszeichnung wurde am 10. Dezember im Wiener Rathaus übergeben. „Es macht mich stolz, dass wir wieder diese hohe Auszeichnung zum ‚Top-Lehrbetrieb‘ erhalten haben“, sagt Landesdirektor Gerhard Hopfgartner. „Denn wir legen großen Wert darauf, unseren Lehrlingen eine fundierte Ausbildung zu bieten und sie als starker Partner beim Einstieg ins Berufsleben, aber auch darüber hinaus, zu unterstützen!“ Das Qualitätssiegel wird von der Wirtschaftskammer Wien, Industriellenvereinigung Wien, Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer Wien gemeinsam mit der Stadt Wien seit 2014 vergeben. Die Wiener Städtische wurde vor vier Jahren erstmals ausgezeichnet und zählt damit zu den „Top-Lehrbetrieben“ der ersten Stunde.

Um das Qualitätssiegel zu erhalten, müssen Unternehmen einen umfassenden Kriterienkatalog erfüllen. Die Wiener Städtische Landesdirektion Wien zeichnet sich hier besonders durch kostenlose Ausbildungsmaßnahmen, Prämien für herausragende Erfolge sowie die intensive Unterstützung der Lehrlinge durch die Ausbildner aus.

Nachwuchsförderung groß geschrieben

Die Wiener Städtische zählt österreichweit zu den größten Lehrlingsausbildnern der Branche. Derzeit bildet das Unternehmen 150 Lehrlinge aus, knapp 40 davon in der Bundeshauptstadt. In den vergangenen Jahren haben mehrere hundert junge Menschen ihre Lehre im Unternehmen erfolgreich absolviert, mehr als ein Drittel sogar mit „ausgezeichnetem“ oder „gutem“ Erfolg. Wer sich für eine Ausbildung in der Wiener Städtischen entscheidet, profitiert von einer praxisnahen Ausbildung: Ab dem ersten Tag wird jeder Lehrling von einem Mentor begleitet. Diese Experten unterstützen die Lehrlinge während der gesamten Lehrzeit und bereiten sie auf den Berufsalltag vor.

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350-21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Cornelia Schneeweis

Tel.: +43 (0)50 350-21096

E-Mail: cornelia.schneeweis @ wienerstaedtische.at



Die Presseaussendung sowie ein Pressefoto finden Sie auch unter wienerstaedtische.at