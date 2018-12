ORF RadioKulturhaus: Ilija Trojanow und Thomas Gebauer „Im Zeit-Raum“ am 18. Dezember

Wien (OTS) - Der Autor Ilija Trojanow und Thomas Gebauer, dessen Kampagne „Initiative gegen Landminen“ 1997 mit dem Friedensnobelpreisträger ausgezeichnet wurde, sind am Dienstag, den 18. Dezember (18.30 Uhr) bei Johannes Kaup zu Gast „Im Zeit-Raum“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses und sprechen mit ihm über das Dilemma zwischen Gleichgültigkeit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit.

Diese Situation kennen alle: Geben oder nicht geben, helfen oder nicht helfen? Schlechtes Gewissen, Anstand oder unser Bauchgefühl veranlassen, etwas in die Bettlerschale zu werfen. Zugleich ahnt man, mit diesem Akt nichts an den Zuständen verändert bzw. diese vielleicht sogar zementiert zu haben. So kann Unterstützung von außen Menschen zwar ihr Überleben sichern, ihnen eine wirkliche Zukunft aber verhindern, indem jene gesellschaftlichen Verhältnisse stabilisiert werden, die Bedürftigkeit immer wieder aufs Neue entstehen lassen. Viele Spenden, die heute als Antwort auf spektakuläre Katastrophen zustande kommen, sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich zugleich Gleichgültigkeit und Desinteresse breitmachen. In ihrem Buch „Hilfe? Hilfe! Wege aus der globalen Krise“ hinterfragen Trojanow und Gebauer die vielen Facetten der Wohltätigkeit – von den Aktivitäten der Superreichen über die staatlichen Hilfen bis zu lokalen Initiativen. Ausgehend von konkreten Beispielen, die in Originalreportagen aus Sierra Leone, Pakistan oder Guatemala beschrieben werden, durchdenken sie das System des Helfens und zeigen, was funktioniert und was nicht. Denn eines tut not: ein kritischer Hilfsbegriff, der zur Selbsthilfe animiert und dennoch grundsätzliche Veränderungen ermöglicht.

Darüber diskutieren Ilija Trojanow und Thomas Gebauer mit Johannes Kaup „Im Zeit-Raum“. Der Eintritt beträgt EUR 17,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 360 69 – 19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at