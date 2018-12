Lkw-Kettenpflicht auf sieben Bergstraßen

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, sind die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich überwiegend trocken oder salznass, in höheren Lagen im Waldviertel und im Alpenvorland gibt es matschige Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen. Aus dem Waldviertel und aus dem Industrieviertel wurden jeweils bis zu zehn Zentimeter Neuschnee gemeldet, die Neuschneemengen aus dem Mostviertel belaufen sich auf fünfzehn Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Josefsberg und den Annaberg, auf der B 21 über den Ochsattel, das Gscheid und den Rohrersattel, der B 23 über den Lahnsattel, der B 71 über den Zellerrain, der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze sowie der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -3 Grad in Aspang, Gloggnitz, Gaming und Pöggstall und +4 Grad, die in Wiener Neustadt, Krems und Allentsteig gemessen wurden.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

