TV NOW exklusiv: "Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben" (FOTO)

München (ots) -

- Innovatives Dating Format mit vier Folgen

- Online First: Alle Folgen sind ab sofort bei TV NOW verfügbar

- TV-Ausstrahlung ab 10. Januar 2019, donnerstags, um 20.15 Uhr

bei RTL II

Was macht den perfekten Partner aus? Das neue Format "Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben" geht dieser Frage anhand eines innovativen Dating-Konzepts auf den Grund. Online First: Ab sofort sind alle vier Folgen auf dem Video on Demand-Portal TV NOW im Abo-Bereich* abrufbar. TV-Fans können ab 10. Januar wöchentlich zur Primetime mitverfolgen, wenn die Picker versuchen herauszufinden, hinter welcher Fassade sich der wahre Traumpartner verbirgt.

Bei "Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben" entwirft der Picker den Avatar seines Wunschpartners vorab am Computer: Körpergröße, Haarfarbe, Statur, Körbchengröße, Sixpack, aber auch Kleidung oder Accessoires. Nach dem Vorbild des animierten Traumpartners werden sechs (nahezu) identische Personen gesucht, gefunden und gestylt. Doch für die wahre Liebe müssen bekanntlich auch die inneren Qualitäten stimmen.

Der Picker trifft in der luxuriösen "Game of Clones"-Villa zum ersten Mal auf seine sechs Traumklone. Fünf Tage bleiben den Kandidaten, um bei dem Single mit ihren Charaktereigenschaften zu punkten. In verschiedenen Dates und Challenges müssen die Klone beweisen, dass sie der oder die Richtige sind. Der Single verabschiedet sich nach jedem Tag von einem oder mehreren Kandidaten die mit ihrer Persönlichkeit nicht überzeugen konnten, bis sich am Ende der perfekte Traumpartner

findet.

Single Marcel (26) macht den Anfang: Zwischen mutigen Stunts von Hausdächern und romantischen Jacuzzi-Abenden versucht er herauszufinden, welche der sechs Klone sein Herz berührt. Die Singles Marco (33), Yana (22) und Patrick (31) stellen sich in den kommenden Folgen der gleichen Herausforderung.

"Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben" wird von der Constantin Entertainment GmbH produziert.

"Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben" ab sofort als TV NOW exklusiv verfügbar | Ab 10. Januar 2019, donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTL II

Über "Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben":

Innovatives Dating-Konzept: Vorab konfiguriert der Picker seinen perfekten Traumpartner am Computer. In der "Game of Clones-Villa" trifft er auf sechs (nahezu) identische Klone die genauso aussehen, wie der zuvor entworfene Avatar. Während der Folge verabschiedet sich der Single von einem oder mehreren Klonen um sich am Ende für den perfekten Traumpartner zu entscheiden.

*TV NOW PLUS kostenlos für 30 Tage testen: https://www.tvnow.de/rtl2/game-of-clones/list/aktuell

Rückfragen & Kontakt:

Nora Fleckenstein

089 - 64185 6506

nora.fleckenstein @ rtl2.de