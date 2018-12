SJ-Herr: „Amazon darf seine Rolle als Infrastruktur-Anbieter nicht missbrauchen!“

Wien (OTS) - "Amazon bieten mit seiner Website eine Plattform an, auf der andere Händler ihre Ware anbieten können. Im Online-Handel ist sie mittlerweile zu einer wichtigen Infrastruktur geworden. Es darf dem Konzern nicht gestattet sein, das Monopol über diese Infrastruktur zu missbrauchen“ fordert Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich. Dabei bezieht sie sich auf Einschätzungen des Handelsverbandes, der eine Beschwerde bei der Bundeswettbewerbsbehörde erwägt. „Amazon sammelt als Plattformbetreiber Daten der Händler und nutzt diese Daten dann, wenn es selbst als Händler auftritt. Einem solchen Verhalten muss ein Riegel vorgeschoben werden. Betreiber von Online-Infrastruktur tragen eine Verantwortung und müssen hier in die Pflicht genommen werden“, so Herr.

„Dieser Wettbewerbsvorteil ist nur ein Beispiel dafür, dass es es mehr Regulierungen von multinationalen Online-Riesen braucht“, erklärt Herr weiterhin. „Auch wenn es um Steuern geht, verschafft sich Amazon eine unfairen Vorteil. Mit einem Firmensitz in Luxemburg muss der Konzern seine Gewinne in Europa fast nicht versteuern. Hier braucht es digitale Betriebsstätten, die in den einzelnen Ländern besteuert werden, damit Amazon endlich einen angemessenen Steuerbeitrag zahlt.“



