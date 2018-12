VBV-Pensionskasse als beste Pensionskasse Österreichs mit dem IPE Country Award 2018 ausgezeichnet

Zeitgleich wurde die VBV in einem heimischen Finanz-Ranking als beste Pensionskasse Österreichs bewertet.

Wien (OTS) - Anfang Dezember 2018 wurden in Dublin die renommierten IPE-Awards verliehen. Dabei wurde die VBV-Pensionskasse mit dem IPE Country Award 2018 ausgezeichnet. Für die VBV war das in dieser Woche bereits die zweite Auszeichnung: Sie konnte im Rahmen des jährlichen Rankings des Fachmagazins „Börsianer“ den begehrten ersten Platz unter den heimischen Pensionskassen verteidigen (nach der Prämierung im Vorjahr).

Bei den IPE Awards in Dublin trafen sich am 4. Dezember 2018 im festlichen Rahmen hunderte Vertreter von Pensionskassen / Pensionsfonds aus ganz Europa zur jährlichen Verleihung der in der Branche begehrten Auszeichnungen. Im Rahmen des diesjährigen IPE-Awards (des Fachmagazins „Investment and Pensions Europe“) wurde die VBV-Pensionskassen AG mit dem "Country Award" 2018 als beste Pensionskasse Österreichs ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielt die VBV u.a. für die mit Abstand beste Performance 2017, für ihr derzeit innovativstes Online Angebot mit www.meinevbv.at und für ihre Erfolge bei Ausschreibungen und bei der Neukundengewinnung.

Zeitgleich wurden die Ergebnisse des Rankings des Fachmagazins „Börsianer“ veröffentlicht. Auch hier konnte die VBV-Pensionskasse den ersten Platz im Ranking der Pensionskassen erreichen. Damit konnte die VBV-Pensionskasse diese Top-Platzierung bereits zum zweiten Mal hintereinander für sich verbuchen.

VBV: Zwei Mal bestplatziert

„Zwei Mal beste Pensionskasse innerhalb von wenigen Stunden – das ist selbst für uns als langjähriger Marktführer etwas ganz Besonderes“, freut sich Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. „Diese Auszeichnungen bestätigen unseren Kurs, mit höchster Qualität, innovativen Kundenservices wie zum Beispiel unserem Kundenportal www.meinevbv.at, und mit langfristig sehr guten Ergebnissen neue Maßstäbe für unsere Kunden und Berechtigten zu setzen – weit über die Branche hinaus.“

‚Ertrag mit Verantwortung‘ – VBV international unter den Besten der Branche

„Wir setzen seit Jahren auf die Strategie ‚Ertrag mit Verantwortung‘. In diesem Zusammenhang achten wir neben ökonomischen Aspekten bei unserer Veranlagung auch besonders auf den Standort Österreich und auf die Nachhaltigkeit unserer Veranlagungsentscheidungen“, erklärt Günther Schiendl, Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. „Damit zählt die VBV – ebenso wie mit ihrer langfristigen Performance – auch international zu den ersten der Branche. Diese Auszeichnungen bestätigen uns in diesen Anstrengungen.“

Die VBV-Pensionskasse AG ist ein Unternehmen der VBV-Gruppe. Diese ist eine der größten betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Beratungsunternehmen zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im VBV-Kundenportal http://www.meinevbv.at/.

