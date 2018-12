QNB gibt Neymar Jr. als globalen Markenbotschafter bekannt

Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, hat die Ernennung des brasilianischen Fußballstars und Spielers von Paris Saint Germain Neymar Jr. zum Global Brand Ambassador der Gruppe bekannt gegeben.

Die exklusive Partnerschaft wurde von Herrn Yousef Darwish, Geschäftsführer von QNB Group Communications, und Herrn Neymar Silva Santos, Inhaber von NR Sport & Marketing, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der QNB-Niederlassung in Paris unterzeichnet.

Die Vereinbarung gewährt QNB alle exklusiven Marketingrechte an Neymar Jr. als einem Markenbotschafter bei aller Marketingkampagnen und Werbeplattformen des Konzerns quer durch alle seinen größeren Geschäftsbereiche, in denen Neymar Jr. auftreten wird.

Die Partnerschaft mit Neymar Jr. untermauert die wichtigsten Werte der Bank, die ihr Engagement und Leidenschaft dafür widerspiegeln, ihre globale Kundschaft weltweit mit den besten Bankprodukten zu versorgen und die Sichtbarkeit der Marke in den USA zu erhöhen, wo die Marke mit 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet wird, um ihre Vision zu unterstützen, bis 2020 eine führende Bank im Nahen Osten, in Afrika und in Südostasien zu werden.

Die Wahl von Neymar Jr. als neuestem Global Brand Ambassador reflektiert das Engagement der Bank, das Leben ihrer Kunden durch ihr wachsendes Netzwerk internationaler Niederlassungen auf der ganzen Welt zu bereichern und sie durch das inspirierende Vorbild eines außergewöhnlichen Fußballspielers zu motivieren, standhaft zu bleiben und ihre Träume weiterzuverfolgen.

Neymar Jr. hat eine außergewöhnliche Präsenz in den Social Media, wo er bei Facebook, Twitter und Instagram insgesamt rund 209 Millionen Follower angesammelt hat.

Herr Yousef Darwish, der Geschäftsführer von QNB Group Communications, sagte: "Wir freuen uns sehr, Neymar in der QNB-Familie begrüßen zu dürfen, einen Mann, der viele seiner persönlichen Werte mit unserer Marke teilt und der immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, Großartiges zu erreichen. Neymar Jr. zählt zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt und ist eine echte Berühmtheit in der Sportwelt, die Fans weltweit inspiriert, sich um die ultimativen Standards der Exzellenz zu bemühen.

Neymar Jr. ist zweifellos die beste Markenbotschafter, mit der wir die gleichen Werte teilen, und er wird sich leidenschaftlich dafür einsetzen, unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Diese Partnerschaft mit Neymar Jr. erhöht die Bekanntheit unserer Marke auf den internationalen Märkten, wo sich QNB mit große Hingabe in Einklang mit seiner globalen Geschäftsstrategie einsetzt, und unterstützt zudem unsere Bemühungen, überall, wo wir in unserem wachsenden internationalen Netzwerk agieren, Gemeinschaften zu entwickeln."

Neymars Vater, Neymar Santos Sr., sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit QNB. Neymar Jr. teilt die gleichen Werte mit QNB bei seinem ständigen Streben nach Exzellenz und dem Bemühen um herausragende Ergebnisse in jedem Spiel.

Wir freuen uns, die Bemühungen von QNB unterstützen, die Fußballgemeinschaft durch den Fußball zusammenzubringen und die Menschen zu inspirieren, nicht nur nach Erfolg zu streben, sondern auch Herausforderungen anzunehmen, um immer besser zu werden."

Die QNB Group sponsert verschiedene Initiativen und Sportprogramme in einer Reihe von Ländern im Rahmen von CSR-Programmen, die in den internationalen Niederlassungen als integraler Bestandteil der Gesamtstrategie des Konzerns durchgeführt werden, die darauf abzielt, eine der führenden Marken im Nahen Osten, in Nordafrika und in Südostasien zu werden.

Die Präsenz des Konzerns durch seine Tochtergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften erstreckt sich mittlerweile auf mehr als 31 Länder auf drei Kontinenten und der Konzern bietet ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter beträgt rund 29.000 und sie arbeiten an mehr als 1.200 Standorten mit einem Geldautomatennetz von mehr als 4.300 Maschinen.

