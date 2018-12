Ein Weihnachtswunder

Geschenke, Bekleidung und etwas Wärme – all dies wird von Kindern dringend benötigt.

Wien (OTS) - „Manche Kinder starten ein paar Meter hinter Anderen ins Leben. Für ihre Familien stellen Geschenke eine finanziell kaum überwindbare Hürde dar. Weihnachten 2018 wollen wir für diese Kinder eine Unterstützung, eine Art Wunder, ermöglichen“, so der Initiator und Organisator der Aktion „Weihnachtswunder“, Lehrer und Bildungsexperte Daniel Landau.

Wir laden Menschen an drei Tagen im Advent ein, in der C&A Filiale Mariahilfer Straße 96-98 in 1070 Wien Bekleidung für Kinder und Jugendliche, die von der Volkshilfe Wien betreut werden, zu kaufen. Sie haben eines gemeinsam: Für sie alle geht sich zumeist finanziell kein Weihnachtsgeschenk aus.

Helfen Sie uns dabei, kommen Sie am Donnerstag, 13.12. und Freitag, 14.12. von 14.00 bis 20.00 Uhr sowie Samstag, 15.12 von 14.00 bis 18.00 Uhr in die C&A Filiale! Daniel Landau und ein Team an prominenten UnterstützerInnen warten dort auf Sie und suchen mit Ihnen gemeinsam Kleidung für die Kinder und Jugendlichen aus.

„Viele Kinder und Jugendliche, die in unterschiedlichen Projekten der Volkshilfe Wien betreut werden, hatten keinen leichten Start. Manche sind armutsgefährdet, andere mussten ihre Heimat verlassen oder leben ohne ihre Eltern. Oft fehlt es am Notwendigsten, von Geschenken können sie oft nur träumen. Umso mehr möchte ich mich bei allen bedanken, die die Aktion Weihnachtswunder möglich machen und diese Kinder und Jugendlichen unterstützen“, so Otto Knapp, Geschäftsführer der Volkshilfe Wien.

„Wir fühlen eine Verantwortung gegenüber den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, und möchten gerade dort Gutes bewirken. Ganz besonders am Herzen liegt uns das Wohl der Kinder – sie bedürfen besonderen Schutz und Unterstützung. Deshalb war es für uns selbstverständlich, diese wunderbare Aktion zu unterstützen, denn Kinder sind das höchste Gut, das wir haben“, sagt Norbert W. Scheele, CEO von C&A Mode Österreich und Central Eastern Europe.

Pressegespräch:

Wir laden alle Medien zu einem kurzen Medientermin am Mittwoch, 12. Dezember um 11h in die C&A Filiale Mariahilfer Straße 96-98 in 1070 Wien (3. Stock/Kinderabteilung) ein.

InterviewpartnerInnen:

Rudolf Hundstorfer, Vorsitzender Volkshilfe Wien

Otto Knapp, Geschäftsführer Volkshilfe Wien

Melanie Mattausch, Filialleiterin C&A

Dieter Chmelar

Daniel Landau

Termin der Aktion "Weihnachtswunder":

Donnerstag 13.12. & Freitag 14.12. von 14h-20h

Samstag 15.12. von 14h-18h

C&A Filiale Mariahilfer Straße 96-98 in 1070 Wien, Erdgeschoß

Stimmen der ProjektpatInnen:

Dieter Chmelar: „Ich mache frohen Herzens mit, weil es einer entschlossenen Gegenbewegung zur wachsenden sozialen Kälte bedarf. Mein Motto: Lerne geben und du wirst gerne leben!“

Susanne Scholl: „Ich unterstütze diese Aktion, weil alles was getan wird, um Menschen in Not zu helfen, gut und wichtig ist.“

Florian Scheuba, Thomas Maurer, Robert Palfrader: „Worüber sich nicht nur Christkind, Weihnachtsmann, Nikolo und fliegendes Spaghetti-Monster, sondern auch die bei den Endproben ihrer Jahresbilanz leider unabkömmlichen „Staatskünstler“ Maurer, Palfrader und Scheuba einig sind: Der Weihnachtswunder-Pop-up-Store vom 13. bis 15.12. ist eine Super-Sache! Kommet in Scharen!“

