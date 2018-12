Weiterentwicklung im Tourenportal der Alpenvereine

alpenvereinaktiv.com lanciert neue App-Versionen für Bergsportler

Innsbruck (OTS) - Auch am Berg ganz up to date: alpenvereinaktiv.com, das Tourenportal der Alpenvereine, startet neu durch! Sowohl am Desktop als auch als Smartphone-App bietet das Portal jetzt einen unvergleichlichen Funktionsumfang. Als kompakte FREE-Version oder als kostenpflichtige PRO und PRO+ Version richtet sich alpenvereinaktiv.com ganz nach den Bedürfnissen der Bergsportler und bietet für Alpenvereinsmitglieder einen besonderen Vorteil: Erstmals stehen auch die hochwertigen Alpenvereinskarten digital für die Tourenplanung zur Verfügung!

Über 8.000 Tourenbeschreibungen in höchster Qualität

"Seit der ersten Stunde von alpenvereinaktiv.com ist es das Bestreben der Alpenvereine in Österreich (ÖAV), Deutschland (DAV) und Südtirol (AVS), ein qualitativ hochwertiges Tourenportal von Bergsteigern für Bergsteiger zu betreiben", sagt Georg Rothwangl, der Leiter von alpenvereinaktiv.com.

Über 8.600 Tourenbeschreibungen für Skitouren, Wanderungen, Schneeschuhtouren, Hochtouren, Kletter- und Mountainbike-Touren stehen der Community des Online-Portals zur Verfügung. Für weitere Tourentipps sind die sportlichen AutorInnen der Alpenvereine stets im Einsatz. Zusätzlich bieten der enthaltene Tourenplaner, die detaillierten Bergwetterprognosen, die gelisteten Hütten und das umfangreiche Kartenmaterial vielfältige Möglichkeiten, um selbst individuelle Bergerlebnisse zu planen.

FREE, PRO und PRO+: Die neuen Versionen von alpenvereinaktiv.com

Um den Qualitätsanspruch der Alpenvereine auch in Zukunft zu halten und Weiterentwicklung zu ermöglichen, sind die Betreiber jetzt auf ein dreistufiges Modell für Online-Portal und App umgestiegen. Seit Dezember 2018 gibt es zusätzlich zu einer neuen, kostenlosen App zwei kostenpflichtige PRO-Versionen – mit erweiterten Tools, neuen Features und jeder Menge Entwicklungsspielraum.

FREE: Die Basisversion von alpenvereinaktiv.com ist wie bisher kostenfrei verfügbar. Mit der neuen FREE-Version können die User unbegrenzt Touren planen und online speichern sowie sämtliche Tourenbeschreibungen und Karten ausdrucken.





Die PRO-Version zum Preis von € 29,99 im Jahr (somit nur € 2,50 im Monat) bietet zusätzlich umfangreiches Outdoor-Kartenmaterial mit unterschiedlichen Features für Wanderer, Biker oder Wintersportler, die aktuellen Lawinenlageberichte und einen eigenen Hangneigungs-Layer – optimale Planungstools für die Skitouren-Saison! Alpenvereinsmitglieder können mit der PRO-Version zusätzlich die hochwertigen Alpenvereinskarten für ihre Tourenplanung nutzen. Für unterwegs lassen sich Karten und Touren offline speichern, die User können eigene Tourenlisten anlegen und die Tourenverläufe in 3D erleben. Außerdem ist die App völlig werbefrei. PRO+: Die PRO+-Version zum Preis von € 49,99 im Jahr (€ 4,17 im Monat) für Alpenvereinsmitglieder beinhaltet zusätzlich zu den Funktionen der PRO-Version die amtlichen Karten für die Schweiz und Frankreich. Touren, Listen und weitere Inhalte lassen sich außerdem werbefrei auf der eigenen Website einbinden. Nichtmitglieder bezahlen für diese Version € 59,99.

Alle Informationen dazu auch online auf www.alpenvereinaktiv.com/de/pro.html.

Was passiert mit der bisherigen App von alpenvereinaktiv.com?

Die bisherige App bleibt unverändert erhalten und wird durch die Installation der neuen App-Versionen von alpenvereinaktiv.com nicht gelöscht. Sie wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt und gewartet, wodurch manche Funktionen aufgrund der Updates in den Smartphone-Betriebssystemen möglicherweise nur mehr eingeschränkt zur Verfügung stehen.



