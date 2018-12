AVISO: Morgen, 19 Uhr - Grüne Dialogplattform: Digitalisierung & autoritäre Wende

Wien (OTS) - Einladung zur offenen Diskussion der Grünen Dialogplattform Netzpolitik.

TeilnehmerInnen:

Albert Steinhauser, Ex-Klubobmann der Grünen

Andreas Peham, Rechtsextremismusexperte DÖW

Angelika Adensamer, Juristin, epicenter.works

Klaudia Zotzmann-Koch, Datenschützerin&Aktivistin, Chaos Computer Club Wien

Thema: Digitalisierung & autoritäre Wende - Die Digitalisierung durchzieht alle unsere Lebensbereiche. Dieser Prozess hat auch unsere Arbeitswelt nachhaltig verändert. Internetfirmen haben die Spitze der umsatzstärksten Konzerne schon erklommen und schlagen Profit aus einem schier unendlichen Datensammelsurium. Jede Bewegung, sei es im Internet oder auf der Straße, wird durch unsere Smartphones erfasst und ausgewertet. Über jeden Nutzer werden Profile mit teils sensibelsten Informationen erstellt, bewertet und weiterverkauft.

Doch nicht nur die Wirtschaft hat Interesse an der größtmöglichen Verwertung unserer Daten. Auch im Sicherheitsapparat wecken die technologischen Möglichkeiten immer neue Begehrlichkeiten. Das Scoring System in China vereint diese beiden Welten und zeigt die ersten Anzeichen der Dystopie des allwissenden Staates, in dem jede Handlung einer Bewertung unterworfen ist.

Wie wirkt sich das auf unser alltägliches Leben und Handeln aus? Ist diese Entwicklung noch zu stoppen und was können wir dagegen unternehmen?

Zeit: Dienstag, 11. Dezember 2018, 119.00 Uhr

Ort: Depot Wien, Breite Gasse 3 1070 Wien

Grüne Dialogplattform Netzpolitik – ein offenes und loses Diskussionsforum mit unabhängigen AktivistInnen, BürgerInnen, ExpertInnen und Grünen. Wir wollen im Austausch Themen weiterentwickeln und Zukunftsfragen durch breite Einbindung von Interessierten vorantreiben.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

