Josefstadt: Konzert „Jahresschluss: Musikgenuss“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) organisiert der Verein „Freunde der Kammermusik“ am Mittwoch, 12. Dezember, wieder einmal einen Musik-Abend. Das Konzert im Festsaal des Museums (1. Stock) fängt um 19.00 Uhr an und hat den Titel „...und zum Jahresschluss: ein Musikgenuss“. Gespielt werden bewegende Kompositionen von Beethoven, Haydn, Praetorius und anderen renommierten Tondichtern. Mitwirkende sind Angelika Zoder (Sopran), Albin Zoder (Bariton), Pilar Pereira (Klavier), Annelies Scheiwein (Klavier), Anton Weber (Violine), Ulrike Vallaster-Penz (Violoncello), Sylvia Peyfuss (Sopran), Ursula Ziegelbauer (Klavier), Helga Schrödl (Oboe), Rebecca Riedl (Fagott), Helmut Rechberger (Violine), Heide Müller-Rechberger (Viola) und Hans Kollmann (Violoncello). Der Eintritt ist frei. Die Kammermusik-Freunde bitten um Spenden. Informationen über verschiedenste Veranstaltungen im Josefstädter Bezirksmuseum bekommen Interessierte von der auf ehrenamtlicher Basis tätigen Museumsleiterin, Maria Ettl: Telefon 403 64 15. E-Mails an die Bezirkshistorikerin: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

