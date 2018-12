Kunst Haus Wien feiert Friedensreich Hundertwassers 90. Geburtstag

Spezial-Programm am Samstag, den 15. Dezember 2018

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, den 15. Dezember 2018 wäre Friedensreich Hundertwasser 90 Jahre alt geworden. Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, feiert seinen Geburtstag mit einem speziellen Programm rund um den Ausnahmekünstler und Gründer des Kunst Haus Wien, das sein künstlerisches und ökologisch motiviertes Wirken beleuchtet. Die Teilnahme am Spezial-Programm ist mit gültigem Eintrittsticket kostenlos.

Bastelworkshop für Kinder und Familien

10:00-13:00 Uhr, für Kinder ab 4 Jahren und Familien, Mitmachen jederzeit möglich

Schiff Ahoi! Kleine und große BesucherInnen können in die Welt von Friedensreich Hundertwasser auf offener See eintauchen. Hundertwasser war Kapitän im Mittelmeer und lebte zehn Jahre lang auf seinem Schiff „Regentag“. Gemeinsam kann am persönlichen Traumschiff gebastelt werden!

Spezialführung „Regentag“ mit Hundertwassers Weggefährten

11:00-12:30 Uhr

Hundertwassers Schiff, die „Regentag“, war ursprünglich ein sizilianisch-tunesisches Transportschiff, das 1967 von Hundertwasser erworben wurde. Sieben Jahre lang hat er das Schiff umgebaut, zehn Jahre auf ihr gelebt und gemalt. Horst Wächter, Kapitän von Hundertwassers Schiff „Regentag“, und Inge Labi, Kunstvermittlerin und ehemalige Sekretärin von Hundertwasser, führen gemeinsam durch die Hundertwasser-Ausstellung und richten ihren Blick dabei speziell auf Wasser, Regen, Schiffe und Meere in Leben und Werk des Künstlers.

Vortrag von Robert Fleck „Hundertwassers Lebensorte. Entwürfe einer ästhetischen Ökologie“

14:00-15:00 Uhr

Hundertwasser verwandelte ab 1976 ein 400 Hektar großes Gelände in Neuseeland, das der Künstler 1976 erworben hatte, in einen Neo-Urwald. Bis zu seinem Tod entfaltete er dort seine künstlerische, ökologische und architektonische Vision. Der Kurator und Kunstkritiker Robert Fleck referiert in seinem Vortrag über Hundertwassers gelebte Utopie in Neuseeland, die Verbindung von Kunst und Natur und berichtet von seinen eigenen Erfahrungen im neuseeländischen Kaurinui-Tal.

Diavortrag und Gespräch mit Harald Gründl und Bernd Lötsch „Binsen-Weisheit und das Manifest ‚Die heilige Scheiße‘ - Der dunkelbunte Ökoprophet. Hommage an einen Freund“

15:30-16:30 Uhr

Harald Gründl vom Wiener Designstudio EOOS spricht mit dem ehemaligen Direktor des Naturhistorischen Museum, Bernd Lötsch, über Hundertwassers ökologisches Engagement. Lötsch, langjähriger Wegbegleiter von Hundertwasser, gibt in einem Diavortrag Einblick in Hundertwassers Auseinandersetzung mit Umweltthemen und bespricht mit Harald Gründl grüne Visionen von damals und heute.

Treffpunkt für die Spezialführung und die beiden Vorträge im Foyer des Museums. (Schluss)

