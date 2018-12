APA-OTS – Die Highlights 2018

Das waren die zugriffsstärksten Presseaussendungen auf www.ots.at – Rückblick auf Top-Videos und PR-Bilder des Jahres

Wien (OTS) - Österreichs größtes Portal für Presseaussendungen www.ots.at war 2018 wieder eine wichtige Plattformen für Unternehmen und Medien. Ob Politik, Wirtschaft oder Kultur: Die verbreiteten Aussendungen boten vielfach Stoff für den öffentlichen Diskurs. APA-OTS hat die klickstärksten Aussendungen in den einzelnen Ressorts, die Top-Videos und die besten Aussendebilder hier zusammengefasst:

Der erste Siebenfach-Jackpot versetzte die Österreicherinnen und Österreicher im November ins Lottofieber. Die Ergebnisse der Lottoziehung vom 21. November 2018 wurden nicht nur im Chronik-Ressort des Verbreitungsportals am häufigsten geklickt, die Presseaussendung der Österreichischen Lotterien führt auch die Liste der Top-Aussendungen 2018 aus allen Ressorts an: http://go.ots.at/BxOgO7o7

Anlässlich der im Juli durch den Nationalrat beschlossenen Einführung des Familienbonus veröffentlichte das Bundesministerium für Finanzen einen Online-Brutto-Netto-Rechner, der – wie es in der OTS-Aussendung heißt – die individuelle Ersparnis durch den neuen Familienbonus berechnet. Die Aussendung mit dem Link zum Online-Rechner führt die Hitliste im Ressort Wirtschaft an: http://go.ots.at/9tP6lSyY

Eine Umfrage der Tageszeitung „Heute“ untersuchte im September 2018, wie österreichische Politikerinnen und Politiker in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Den besten Gesamtwert erzielte in dieser Umfrage die damals designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die den Österreicherinnen und Österreichern im Untersuchungszeitraum „positiv aufgefallen“ sei. Die Aussendung der AHVV Verlags GmbH ist jene mit den meisten Aufrufen des gesamten Jahres im Politik-Ressort: http://go.ots.at/KWGMw7ZK

ZIB 2-Anchor Armin Wolf erhielt im April – gemeinsam mit Inge von Bönninghausen und Gert Scobel – im Rahmen des Grimme-Preises die „Besondere Ehrung“ des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV). Die Aussendung zur Auszeichnung erhielt die meisten Aufrufe im Kultur-Ressort: http://go.ots.at/fYIqyPmI

Die langjährige ORF/ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist bei Zuseherinnen und Zusehern nach wie vor ausnehmend beliebt. Eine Folge der elften und bisher jüngsten Staffel verzeichnete die beste Zuschauerquote seit dem Jahr 1999. Die Ankündigung des Staffelfinales durch den ORF im Februar erzielte die meisten Klicks im Medien-Ressort: http://go.ots.at/l7hl1CXg

Die meistgelesene Presseinformation im OTS-Ressort „Karriere“ betraf eine Aussendung der FPÖ-Niederösterreich im Jänner mit Vorwürfen gegen die Wochenzeitung Falter. Anlass war der Fall Udo Landbauer und die Liederbücher der Burschenschaft Germania: http://go.ots.at/JrMchPhn

Top-Videos

Unter den Spitzenreitern der über APA-OTS meistverbreiteten Videos findet sich – wie bereits im vergangenen Jahr – der „Ruefa Reisekompass“, bei dem die Verkehrsbüro Group einmal jährlich die Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Reiseplänen und Urlaubsvorlieben befragt.

Zahlreiche Medien haben außerdem die Ankündigung des schwedischen Möbelhauses IKEA übernommen, das in einem Video die Erhöhung der Mindestgehälter bekanntgab.

Redaktionelles Echo entstand auch aus der Video-Verbreitung des Krankenhauses St. Josef. Dieses eröffnete im August eine Frühchenstation, die auf die besonderen Bedürfnisse von frühgeborenen Babys und deren Eltern eingeht.

Das Jahr 2018 in PR-Bildern

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 10.000 Bilder über APA-OTS verbreitet. Auch 2018 finden sich hier wieder zahlreiche spannende und eindrucksvolle Fotos: http://www.ots.at/jahresrueckblick/2018

Über APA-OTS

APA-OTS Originaltext-Service ist der führende Dienstleister in Österreich für die Distribution digitaler PR-Inhalte an Medien und Öffentlichkeit in Text, Bild, Grafik, Audio- und Videoformaten. Mit innovativen Services unterstützt APA-OTS Kommunikationsprofis bei der Contentproduktion und -verwaltung und der Herstellung von Reichweite und Sichtbarkeit in Medien, Suchmaschinen und Social Media. APA-OTS ist eine 100-prozentige Tochter der APA – Austria Presse Agentur.

