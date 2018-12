Neue TPA Partnerin Dusanka Ivovic startet in Montenegro durch

Wien (OTS) - Dusanka Ivovic verstärkt seit Dezember 2018 als Partnerin in Montenegro die TPA Gruppe. Sie ist für den Aufbau des Büros in Podgorica (Montenegro) verantwortlich. Damit wird der Expansionskurs des Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens erfolgreich fortgesetzt.

Am 7. Dezember 2018 fand in Wien die Vertragsunterzeichnung statt, die den Weg für TPA in Montenegro geebnet hat. Thomas Haneder, Partner bei TPA und ua. für den Standort in Montenegro verantwortlich: „Mit dem Einstieg von Dusanka Ivovic erweitern wir unseren Wirkungsbereich in den Balkanstaaten für unsere Kunden. Dusanka ist eine absolute Kennerin des montenegrinischen Marktes und eine Top-Expertin.“ Die Zusammenarbeit gründet auf das Fachwissen, die langjährige Erfahrung und die innovativen Ideen der neuen TPA Partnerin.

Vor ihrem Einstieg bei TPA war sie bereits über 20 Jahre in der Branche tätig und reüssierte in Montenegro bei verschiedenen Big Four Kanzleien. Dusanka Ivovic zu ihrer neuen Aufgabe: „Ich freue mich, Teil der expandierenden TPA Gruppe zu sein und neue Wege für das Unternehmen in Montenegro zu erschließen.“

In- und ausländische Investoren und Unternehmen können nun direkt in Podgorica in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung betreut werden.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in zwölf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 28 Standorten.



Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

