Mit FEURO jetzt in Trafiken in ganz Österreich einfach sicher spenden

Spenden ohne Abzüge: Mit FEURO e-donation kommen die Spendenbeträge von 5 bis max. 100 Euro ohne Abzüge bei „Licht ins Dunkel“ an

Wien (OTS) - Mit der Aktion ‚FEURO - einfach sicher spenden‘ bieten 2.000 Trafiken in ganz Österreich ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, auf eine ebenso einfach wie moderne Art zu spenden.

Zum dritten Mal steht ‚FEURO - einfach sicher spenden‘ exklusiv im Dienste von ‚Licht ins Dunkel‘. Alle zwischen November 2018 und Jänner 2019 in den Trafiken erhaltenen Spenden gehen unter der Dachmarke ‚Meine Trafik‘ zu 100 Prozent an die Aktion ‚Licht ins Dunkel‘. Zur Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit der Spendenmöglichkeit in der Trafik wird der ORF auch heuer wieder TV-Spots mit Skilegende Armin Assinger ausstrahlen.

Bei der ORF Promi-Millionenshow am 3. Dezember zugunsten von ‚Licht ins Dunkel‘ wurden von den Sponsoren „Meine Trafik“ und Lidl die erzielte Gewinnsumme in Höhe von 160.000 Euro übergeben.

Spenden ohne Abzüge

Der Ablauf der Spendenannahme und –weiterleitung ist dank der in den Trafiken bereits bestehenden e-Vita e-loading Systeme denkbar einfach: Die Kunden übergeben den gewünschten Spendenbetrag für ‚Licht ins Dunkel‘ in Höhe von 5 bis maximal 100 Euro in bar. Als Bestätigung wird ein FEURO e-donation Spendenbeleg ausgedruckt. Falls gewünscht, kann der gespendete Betrag – unter Angabe der persönlichen Daten - von den Spendern steuerlich geltend gemacht werden.

Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sieht diese einfache Art des Spendens als großen Vorteil: „Unsere Trafiken verfügen über die Kundennähe und die erforderliche Infrastruktur, dazu kommt das große soziale Engagement der Trafikantinnen und Trafikanten. Das gibt uns die Möglichkeit, die Arbeit von ‚Licht ins Dunkel‘ und damit bedürftige Menschen zu unterstützen.“

FEURO-Initiator und Trafikant Hannes Auer freut sich über den Erfolg der Aktion: „Die Spendensammlung mit FEURO in den Trafiken hat sich mittlerweile hervorragend etabliert. Jeder gespendete Euro landet zu 100 Prozent bei den Hilfsorganisationen. Und zur Weihnachtszeit kommen die Spenden nun schon traditionell der ORF-Aktion ‚Licht ins Dunkel‘ zugute.“ (PWK858/JHR)

