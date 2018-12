SPÖ Wien: Ludwig gratuliert Fiona Herzog zur erfolgreichen Wiederwahl

Wien (OTS/SPW) - Am Samstag, den 8. Dezember fand die Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend Wien statt. Mit großer Zustimmung wurde Fiona Herzog erneut zur Vorsitzenden gewählt.

„Ich gratuliere Fiona Herzog sehr herzlich zur Wahl. Ich bin davon überzeugt, dass die Sozialistische Jugend Wien auch in Zukunft stark die Interessen der jungen Wienerinnen und Wiener vertreten wird. Ich wünsche ihr für die kommenden Aufgaben weiterhin viel Erfolg“, so Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Die Sozialistische Jugend blicke österreichweit auf eine lange Geschichte innerhalb der Sozialdemokratie zurück. Große PolitikerInnen kamen aus der Sozialistischen Jugend. Allen in der SPÖ Wien ist klar, dass Politik nur Hand in Hand mit der Jugend gemacht werden könne.





Novak freut sich über gemeinsame politische Arbeit

„Ich gratuliere Fiona Herzog und dem Team der Sozialistischen Jugend Wien. Großer Dank auch an Julia Hess als SJ-Landessekretärin und Gratulation an Liliom Neidhart als Nachfolger! Der Einsatz der SJ für die jungen Menschen ist in bewegten politischen Zeiten wichtiger denn je! Für die SPÖ Wien ist es prioritär, breit aufgestellt zu sein, dazu gehören auch engagierte Jugendorganisationen. Ich freue mich besonders auf die weitere gute Zusammenarbeit mit der SJ“, so Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak, BA. (Schluss) sh

