Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 09.12.2018

Uhrzeit: 03:25 Uhr

Adresse: 01., Franz-Josefs-Kai

Heute Nacht wurde eine Gruppe der Wiener Bereitschaftseinheit wegen eines angeblichen Raufhandels zu einem Lokal am Donaukanal beordert. Vor Ort machte ein Mann auf sich aufmerksam, der angab, soeben beraubt worden zu sein. Im Zuge der Sofortfahndung konnten die Polizisten den Tatverdächtigen lokalisieren, der Mann ergriff jedoch die Flucht. In der Gonzagagasse wurde der mutmaßliche Täter schließlich angehalten, als er im Begriff war, unter ein Fahrzeug zu kriechen. Der Tatverdächtige (18, Afghanistan) bestritt einen Zusammenhang mit den Vorwürfen, wurde vom Opfer jedoch wiedererkannt. Der Mann befindet sich in Haft. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt.

