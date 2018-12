Unsachgemäßes Hantieren mit Gasflasche – Großeinsatz in Favoriten

Wien (OTS) - Datum: 08.12.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Adresse: 10., Quellenstraße

Gestern Abend nahmen zwei Männer (53, 58) in einer kleinen Wohnung Gasgriller in Betrieb. Hierbei kam es zu einer toxischen Kohlenmonoxidbelastung der Wohnung, wodurch beide Männer Vergiftungen erlitten. Kräfte der Berufsfeuerwehr durchsuchten und belüfteten das betroffene Wohnhaus, die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Einsatz hatte eine Totalsperre der Quellenstraße im betroffenen Bereich zur Folge, weshalb es zu erheblichen Verkehrsverzögerungen kam.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at