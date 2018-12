Kurz: Gratulation an Annegret Kramp-Karrenbauer

Bundeskanzler Sebastian Kurz gratuliert der neuen CDU-Vorsitzenden zur „wichtigen Funktion“. Merkel hat CDU „entscheidend geprägt“.

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl zur neuen Vorsitzenden der CDU. Es ist eine große Ehre einer Partei vorstehen zu dürfen. Ich wünsche ihr alles Gute für die künftige Arbeit als Chefin der Christdemokraten“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz. Bei der Bewerbung um die Parteispitze stellten sich alle drei Kandidaten einem fairen Wettbewerb, sagt Sebastian Kurz: "Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn zeichneten sich bei dieser Wahl durch einen fairen und wertschätzenden Umgang untereinander aus." Die nun scheidende Vorsitzende, Angela Merkel, habe die CDU in den vergangenen 18 Jahren "entscheidend geprägt und geführt", so Kurz.

Deutschland ist ein wichtiger Nachbar und Partner in der europäischen Union und unser mit Abstand wichtigster Handelspartner. Die meisten Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher leben in Deutschland. Umso wichtiger sind für uns stabile Verhältnisse und eine freundschaftliche Zusammenarbeit unserer beiden Parteien“, sagt der Bundeskanzler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/