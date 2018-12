TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINE

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Sonntag, 09/12/2018 – Dienstag, 11/12/2018

- Marrakesh: EU-Kommissar Avramopoulos vertritt die EU bei der UN-Konferenz zum Migrationspakt

Nähere Infos zum UN-Migrationspakt

Webstream

Montag, 10/12/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft sich mit Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der EVP

- Brüssel: EU-Außenbeauftragte Mogherini leitet den EU-Außenministerrat

- Brüssel: EU-Kommissar Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) bei internationaler EU-Serbien Konferenz und internationaler EU-Montenegro Konferenz

- Katowice: EU-Klimakommissar Canete beim COP24 Klimagipfel (bis 15. Dezember)

Programm



- Brüssel: EU-Verkehrskommissarin Bulc trifft die Verkehrsminister der Westbalkanländer

Dienstag, 11/12/2018

- Straßburg: EU-Kommissionspräsident Juncker hält Rede im Europäischen Parlament im Vorfeld zum Europäischen Rat

- Wien: 70 Jahre Menschenrechte – Leave No One Behind

2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung und die Rolle von Gleichbehandlungsstellen

Zeit: 16:30 – 21:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Englisch statt.

Wir bitten um Anmeldung an gaw@bka.at



- Nairobi: EU-Kommissionsvize Ansip (Digitale Agenda) bei der Africa eCommerce Woche

Hintergrund

Mittwoch, 12/12/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker, EU-Kommissar Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) und EU-Außenbeauftragte Mogherini treffen den jordanischen König Abdullah II

- Frankfurt: EU-Währungskommissar Moscovici trifft den EZB-Präsidenten Mario Draghi

Donnerstag, 13/12/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker nimmt am Europäischen Rat teil

Programm



- Wien: "TAKE THE INITIATIVE" - Konferenz zur Europäischen Bürgerinitiative

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen



- Brüssel: EU-Kommissionsvize Dombrovskis (Euro, sozialer Dialog, Finanzstabilität) trifft den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko

- Brüssel: EU-Handelskommissarin Malmström nimmt am Export Control Forum 2018 teil

Hintergrund

Freitag, 14/12/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker nimmt am Europäischen Rat am Eurogipfel teil

Programm

- Wien: EU-Sozialkommissarin Thyssen hält Keynote auf dem 12. EUCDW-Kongress

Programm

Montag, 17/12/2018

- Wien: EU-Kommissionspräsident Juncker beim High Level Forum EU-Afrika

Programm

Dienstag, 18/12/2018

- Wien: EU-Kommissionspräsident Juncker beim High Level Forum EU-Afrika

Programm

- Wien: Europa : DIALOG mit Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative

Hintergrund und Anmeldung

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



