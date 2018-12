„Sport am Sonntag“ über Hasenhüttls England-Premiere

Am 9. Dezember, um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. Dezember 2018, um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Ralph Hasenhüttl – Premiere in der Premier League

Der erste österreichische Trainer in der Premier League bei Southampton.

Die Speed-Asse Nicole Schmidhofer und Vincent Kriechmayr zu Gast Nach den erfolgreichen Amerika-Rennen sind die Ski-Stars zurück in Europa.

Marcel Hirscher – Der Ski-Superstar auf Punktejagd in Val d‘Isere Der siebenfache Gesamtweltcupsieger im Kampf um die Weltcup-Führung.

ÖSV Adler – Flug aus der Krise?

Nach dem verpatzten Saisonstart suchen Österreichs Skispringer ihre Form.

Biathlon – Gelungener Auftakt

In Pokljuka starten die Biathleten mit Podestplätzen in die WM-Saison.

