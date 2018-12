ÖVP - T E R M I N E

KW 50 von 10. Dezember 2018 bis 16. Dezember 2018

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602



MONTAG, 10. Dezember 2018

09:00 Podiumsdiskussion mit MEP Mag. Lukas Mandl und Schülern zum Thema "Menschenrechtstag" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



10:00 Grußworte von BM Dr. Josef Moser anlässlich der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Opfer der NS-Justiz (BMVRDJ, Museumsstraße 7, 1070 Wien)



13:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Konferenz "2nd EU's Fundamental Rights Agency Survey on discrimination and hate crimes against Jews" teil (Brüssel)



15:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger beim "ÖAAB – Charity Punsch" (Neue Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)



16:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Ehrenzeichenverleihung der SVA teil (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Haidingergasse 1, 1030 Wien)



Arbeitsbesuch von BM Dr. Margarete Schramböck (London, bis 11.12.)



BM Elisabeth Köstinger nimmt an der "UNO-Klimakonferenz" teil (Kattowitz/Polen, bis 15.12.)



BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Plenum des Europäischen Parlaments teil (Straßburg, bis 13.12.)



DIENSTAG, 11. Dezember 2018

11:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



16:00 BM Dr. Josef Moser nimmt an der Veranstaltung "100 Jahre Verfassungsdienst" teil (BMVRDJ, Museumsstraße 7, 1070 Wien)



19:00 StS Mag. Karoline Edtstadler und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Veranstaltung "Starke Frauen, starke Worte" mit Bezirksvorsteherin Mag. Veronika Mickel-Göttfert teil (Looshaus, Michaelerplatz 3, 1010 Wien)



BM Mag. Gernot Blümel, MBA, beim "Rat für Allgemeine Angelegenheiten" (Brüssel)



MITTWOCH, 12. Dezember 2018

08:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



BK Sebastian Kurz beim "Europäischen Rat" (Brüssel, bis 14.12.)



DONNERSTAG, 13. Dezember 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



18:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, bei der Buchpräsentation "… (k)ein Ende in Sicht. 20 Jahre Kunstrückgabegesetz in Österreich" (BKA, 1010 Wien)



18:30 BM Dr. Margarete Schramböck lädt ein zum Gespräch "EU-Ratsvorsitz einst und jetzt" mit Bundesminister a.D. Dr. Johann Farnleitner und Bundesminister a.D. Dr. Martin Bartenstein (BMDW, Stubenring 1, 1010 Wien)



FREITAG, 14. Dezember 2018

10:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung und am Plenum der "Europatagung" teil (Gartenpalais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien)



10:30 Referat von MEP Dr. Othmar Karas im Rahmen der Veranstaltung "Partnerschaft mit Afrika entscheidet Europas Zukunft" (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15, 1040 Wien)



11:00 Ansprache von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der Gedenkfeier "Restitution geraubter Bücher" (Österreichische Nationalbibliothek, Josefplatz 1, 1010 Wien)



14:00 MEP Mag. Lukas Mandl besucht Schüler des BORG Innsbruck (Borg Innsbruck, Fallmerayerstraße 7, 6020 Innsbruck)



16:30 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am "Kongress der Europäischen Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer" teil (Hotel NH Danube City, Wagramer Straße 21, 1220 Wien)



19:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt an der Diskussionsveranstaltung zum Thema "Europa" mit Funktionären aus dem Bezirk Schwaz teil (Hotel Post, Oberdorf 6, 6261 Strass im Zillertal)



Besuchstag von BM Dr. Margarete Schramböck (Tirol)



SAMSTAG, 15. Dezember 2018

09:30 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am "Europa-Brunch" teil (Kirchberg in Tirol)



10:00 Grußworte von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann beim Kongress der "Europäischen Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer" (Hotel NH Danube City, Wagramer Straße 21, 1220 Wien)



10:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt an der "Ybbsitzer Schmiedeweihnacht" teil (Markt 1, 3341 Ybbsitz)



BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "BMW IBU Weltcup Biathlons 2018" teil (6395 Hochfilzen, Tirol)



SONNTAG, 16. Dezember 2018

11:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Matinee " 25 Jahre Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich" teil (Hofburg, 1010 Wien)





