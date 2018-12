RK-Terminvorschau vom 10. bis 20. Dezember 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 10. bis 20. Dezember 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 10. DEZEMBER 18.00 Uhr, EÖ Podiumsdiskussion anl. 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch StR Jürgen Czernohorszky (Haus der Europäischen Union, 1., Wipplinger Straße 35) DIENSTAG, 11. DEZEMBER 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (Amtshaus, 2., Karmelitergasse 9, 2. Stock, Sitzungssaal) 19.00 Uhr, Verleihung des 17. Wiener Frauenpreises durch StRin Kathrin Gaal (Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 12. DEZEMBER 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Pflegewohnhaus Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Veranstaltungszentrum Donaustadt, 22., Bernoullistraße 1) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, Großer Festsaal) DONNERSTAG, 13. DEZEMBER 11.00 Uhr, Überreichung der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für das Jahr 2018 sowie des Illustrationspreises der Stadt Wien für das Jahr 2018 durch StRin Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal) 16.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Erhard F. Grossnigg durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksverstretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11, 1. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Top 1.11, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15., Rosinagasse 4, Feststiege, Festsaal) FREITAG, 14. DEZEMBER 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Gerhart Holzinger sowie an Dr. René Pollitzer durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 18. DEZEMBER 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ing. Mag. Dieter Jocham und Mag. Gregor Keller durch LTP Ernst Woller (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 19. DEZEMBER 9.00 Uhr, 33. Wiener Landtag DONNERSTAG, 20. DEZEMBER 9.00 Uhr, 46. Wiener Gemeinderat

