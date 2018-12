ORF SPORT + mit Rodel-Weltcup in Calgary und Biathlon-Weltcup in Pokljuka

Weiters am 8. und 9. Dezember: Bob- und Skeleton-Weltcup in Sigulda, Langlauf-Weltcup in Beitostölen und Snowboard-Weltcup in Copper Mountain

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 8. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Sigulda (Männer 1. Lauf um 8.30 Uhr, 2. Lauf um 10.45 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Beitostölen (Damen 15 km Interval um 9.25 Uhr, Herren 30 km Interval um 12.10 Uhr), vom Bob-Weltcup in Sigulda (Zweier Männer 1. Lauf um 12.00 Uhr, 2. Lauf um 13.45 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Sprint Frauen um 14.20 Uhr), vom Rodel-Weltcup in Calgary (Damen 1. Lauf um 17.35 Uhr, 2. Lauf um 19.00 Uhr, Teamstaffel um 20.55 Uhr) und vom Snowboard-Weltcup in Copper Mountain (Halfpipe um 20.00 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 8.00 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.05 und 18.40 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 15.30 Uhr, die Höhepunkte vom Langlauf-Weltcup in Beitostölen (Herren 30 km Interval um 16.00 Uhr) und vom Grand Slam in den Standardtänzen Moskau 2018 um 22.05 Uhr sowie das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.50 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Sigulda (Frauen 1. Lauf um 8.30 Uhr, 2. Lauf um 10.10 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Beitostölen (Damen Staffel um 10.50 Uhr, Herren Staffel um 14.20 Uhr und zeitversetzt um 15.30 Uhr), vom Bob-Weltcup in Sigulda (Zweier Männer 1. Lauf um 12.00 Uhr, 2. Lauf um 13.30 Uhr) und vom Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Verfolgung Frauen um 14.40 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.40 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 9.10 und 13.00 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.45 Uhr, die Höhepunkte vom UCI Mountainbike-Weltcup Downhill 2018 um 19.00 Uhr, vom Damen-Super-G in St. Moritz um 20.15 Uhr, vom Herren-Riesenslalom in Val d’Isere um 21.15 Uhr und vom Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Verfolgung Herren) um 22.05 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 9. Dezember.

Der Skeleton-Weltcup 2018/19 startet am 8. und 9. Dezember in Sigulda in Lettland. Kommentator ist Florian Prates. Der 1. Lauf der Männer ist von 8.30 bis 9.45 Uhr, der 2. Lauf von 10.15 bis 11.05 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Beim Langlauf-Weltcup in Beitostölen in Norwegen stehen am 8. Dezember die Freistil-Bewerbe und am 9. Dezember die Staffel-Rennen auf dem Programm. Kommentator ist Toni Oberndorfer. Die Damen-Staffel ist von 10.25 bis 11.45 Uhr, die Herren-Staffel von 13.25 bis 15.25 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

Erste Station im Bob-Weltcup ist vom 7. bis 9. Dezember Sigulda. In Lettland stehen am Freitag ein Zweierbob-Bewerb der Frauen sowie am Samstag und Sonntag jeweils ein Zweierbob-Bewerb der Männer auf dem Programm. Kommentator ist Florian Prates. Der 1. Lauf am Samstag ist von 12.00 bis 13.00 Uhr, der 2. Lauf von 13.30 bis 14.20 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

Erste Weltcup-Station der Biathleten in dieser Saison ist von 2. bis 9. Dezember Pokljuka in Slowenien. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Christoph Sumann. Der Frauen-Sprint ist von 14.10 bis 15.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Nach dem Auftakt in Innsbruck-Igls und den Rennen in Whistler setzen die Rodler ihre Weltcup-Saison am 7. und 8. Dezember in Calgary in Kanada fort. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger.

Die Snowboarder bestreiten ihren ersten Halfpipe-Bewerb am 8. Dezember in Copper Mountain in den USA. Kommentator ist Michael Mangge. Der Bewerb ist von 18.55 bis 20.55 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er-, 1950er- und 1960er-Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 34 ist zu sehen: 1948 Tanzen – Österreichische Meisterschaften im Gesellschaftstanz, 1953 Fußball:

Wacker Wien – Vasas Budapest und Vienna – Dosza Budapest, 1957 Motorrad – Wurzenpass-Bergrennen, 1962 Ski Alpin – Österreichische Meisterschaften in Bad Ischl, 1963 Eiskunstlauf – Österreichische Meisterschaften Wr. Eislaufverein, 1967 Fußball-EM-Qualifikation Österreich – Finnland, 1971 Boxen – Superweltergewicht Orsolics (AUT) gegen Golfarini (ITA), 1973 Reiten – Österreichisches Traber-Derby in der Wiener Krieau

