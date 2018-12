Korrektur zu OTS0011: Foto-Kamera-Aviso: JETZT – Liste Pilz: Medienaktion zum UN-Migrationspakt „Österreich mauert sich ein!“

Die Welt blickt nach Marrakesch, Österreich glänzt durch Abwesenheit

Korrektur zu OTS_20181207_OTS0011

Wien (OTS) - Die ganze Welt nimmt am Montag in Marrakesch den UN-Migrationspakt an, nur Österreich und einige wenige andere Länder glauben, dass internationale Solidarität für sie nicht gilt.

Aus diesem Anlass lädt JETZT – Liste Pilz zu einer Medienaktion am Platz der Menschenrechte vor dem Wiener Museumsquartier: „Österreich mauert sich ein!“, die die zunehmende internationale Isolation des Landes illustriert.

Es nehmen teil:

Maria Stern, Parteiobfrau von JETZT – Liste Pilz

Alma Zadic, außenpolitische Sprecherin von JETZT - Parlamentsklub





Foto-Kameratermin: JETZT – Liste Pilz: Medienaktion zum UN-Migrationspakt „Österreich mauert sich ein!“

UN-Migrationspakt: Wir zeigen, wie Österreich eingemauert und bewacht aussieht, und was das bedeutet.



Datum: 10.12.2018, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte

Ecke Mariahilfer Straße/MuseumsQuartier, 1070 Wien, Österreich

