Michelin: KRAFTKINZ GmbH ist neue PR- Agentur für Österreich

Der französische Reifen-Hersteller setzt für die Kommunikation in Österreich auf die österreichische Strategie- und Kommunikationsagentur KRAFTKINZ.

Wien (OTS) -

„Reifen sind einer der essenziellen Bestandteile für unsere Fortbewegung und dabei denken die Menschen kaum an sie. Das wollen wir ändern“ , sagt Birgit Kraft-Kinz, Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur KRAFTKINZ. Michelin, der französische Premium-Reifenhersteller, hat sich für die Kommunikation in Österreich tatkräftige Unterstützung durch die Strategie- und Kommunikationsagentur KRAFTKINZ gesichert.

„Michelin steht für Qualität und Sicherheit. Wir als KRAFTKINZ freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Marke Michelin in Österreich nachhaltig zu vertreten. Das ist uns ein besonderes Anliegen!“ , ergänzt Birgit Kraft-Kinz.

Über KRAFTKINZ (www.kraftkinz.com)

KRAFTKINZ sind der Strategieberater für Marketing, Kommunikation und Vertrieb und begeistert mit der Spitzenkennzahl Return on Communication: ROC. Eine hauseigene KRAFTKINZ-Methodik zur Messung, Analyse und Bewertung von Unternehmenserfolgen, die Effizienzsteigerung garantiert. Neben PR- und Kommunikationsdienstleistungen bietet KRAFTKINZ Strategieberatung und Marketing-Controlling Tools an. Das KRAFTKINZ-Gesamtpaket ermöglicht die nachweisliche Steigerung von Effizienz sowie Effektivität aller Marketing-, Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen. Kommunikation ist messbar!

Über Michelin (www.michelin.at)

Der weltweit agierende Reifenhersteller Michelin beschäftigt 114.000 Mitarbeiter und besitzt Vertriebsorganisationen in 171 Ländern. Angespornt von der Vision einer umweltverträglichen Mobilität entwickelt, produziert und verkauft das Unternehmen Reifen für nahezu alle Fahrzeugarten, wie Flugzeuge, Automobile, Fahrräder, Erdbewegungsmaschinen, Ackerschlepper, Lastkraftwagen und Motorräder. Produziert wird in 70 Werken in 17 Ländern auf 5 Kontinenten. Um seine anspruchsvollen Produkte und Technologien permanent weiterzuentwickeln, besitzt Michelin Versuchs- und Entwicklungszentren in Europa, den USA und Japan. Über das Kerngeschäft hinaus ist Michelin als Herausgeber von Reise-, Hotel- und Restaurantführern sowie Land- und Straßenkarten weltweit bekannt und bietet unter www.ViaMichelin.de eine Internetplattform für die persönliche Routen- und Reiseplanung. Michelin Lifestyle Limited ergänzt die breite Produktpalette rund um die Mobilität mit innovativem Zubehör. Die hohe Qualität der MICHELIN Produkte belegen auch die zahlreichen Auszeichnungen.

Rückfragen & Kontakt:

Saskia Höfer, BA

c/o KRAFTKINZ GmbH

Tel.: 01 803 30 84-15

E-Mail: saskia.hoefer @ kraftkinz.com