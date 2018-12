WKÖ-Kopf: „Businessplan ist 'Bauplan' für Unternehmen“

Österreichs beste Businesspläne beim Wettbewerb i2b von Wirtschaftskammer Österreich und Erste Bank Sparkasse gekürt

Wien (OTS) - „Erfolgreiche Unternehmensgründungen leisten einen wesentlichen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie basieren auf guter Vorbereitung mit einem soliden Konzept, vergleichbar mit einem Hausbau. Businesspläne sind sozusagen Baupläne für Unternehmen und zugleich Grundlage für Banken und Förderstellen“, betonte der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Abg. z. NR Karlheinz Kopf, gestern Donnerstag Abend, anlässlich der Prämierung des diesjährigen i2b-Businessplan-Wettbewerbes. Die österreichweite Businessplan-Initiative von WKÖ und Erste Bank Sparkasse unterstützt traditionell angehende Selbstständige dabei, kreative und innovative Geschäftsideen unternehmerisch umzusetzen.

2018 nutzen über 1.200 Gründer i2b, um Businesspläne anzulegen

Der Erfolg von i2b kann sich sehen lassen: 2018 haben über 1.200 Gründer die i2b-Plattform genutzt, um ihren Businessplans anzulegen. Davon haben 423 ihren Plan finalisiert und zum Wettbewerb eingereicht, was eine Steigerung von 20% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. 180 Experten haben Fach-Feedbacks zu den eingereichten Businessplänen gegeben.

Die meisten Einreichungen gab es auch in diesem Jahr in der Kategorie „Dienstleistung, Gewerbe, Handel“, in der Kopf die Preisträger auszeichnete. Den Sieg in dieser Kategorie konnte die „innoviduum“ einfahren, die mit „TalentLoop“ ein digitales Karrierecoaching für Menschen in der beruflichen Neu-oder Umorientierung anbieten. „Fishcon“ mit ihrer innovativen 2-Kammern-Fischschleuse belegte Platz zwei, gefolgt von „Adevo.media“, das mit der Schaffung von neuartigen Werbeflächen für digitale Werbung den dritten Platz erringen konnte. Der Gesamtsieg ging an das Team von „KernTec“ aus der Kategorie „Technologie“, das eine Technik zum Recycling von Steinobstkernen entwickelte.

Auf dem Weg zur Selbstständigkeit steht das Gründerservice der WKÖ mit professioneller Unterstützung und kostenloser individuellen Beratung zur Seite. „Gründer-Experten bieten an 90 Standorten in Österreich konkrete Hilfe und Information in Sachen Gründung, Nachfolge und Franchise“, unterstrich Kopf. Workshops und Veranstaltungen runden das breitgefächerte Leistungsspektrum für jährlich rund 40.000 Gründer ab. Im vergangenen Jahr wurde das Gründerservice 253.100-mal kontaktiert und mehr als 45.100 nahmen Beratungen in Anspruch. (PWK850/ES)

