So ein Käse! Die „Kaiser“ unter Österreichs Käsen.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 15. Dezember 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 207.000 Tonnen Käse produzieren Österreichs Milchverarbeiter Jahr für Jahr, der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich liegt bei 22 kg – und damit doppelt so hoch wie noch vor 20 Jahren.

So lange schon zeichnet die Agrarmarkt Austria die besten Käse des Jahres aus: Der „AMA Käsekaiser“ wird in zehn Kategorien vergeben – von Weich- und Hart- bis Bio-Käse. Heuer war das Bodensee-Schiff „Sonnenkönigin“ in Vorarlberg Schauplatz der Preisverleihungen; zuvor hatten 110 Experten ihre Auswahl aus mehr als 200 Einreichungen getroffen.

Die weiteren Themen der Sendung am 15. Dezember:

*Verdienter Sieger.

Die Entscheidung ist gefallen, im TV-Magazin wird der „Land und Leute-Favorit 2018“ präsentiert. Er wurde vom Publikum aus sechs innovativen bäuerlichen Betrieben und Initiativen gewählt.

*Geschmackvolle Mispel.

Die Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ stellt diesmal Andrea Lechner aus Thernberg in Niederösterreich vor. Sie gestaltet Weihnachtliches aus Naturmaterialien und bereitet aus Mispeln festliche Köstlichkeiten zu.

*Faszinierendes Holz.

Bäume und ihr Holz sind die Leidenschaft von Landwirt und Tischlermeister Franz Schmeißl. In Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich hat er neben seinem Bauernhof ein Ferienhaus gebaut, wo er die „Urlaub am Bauernhof“-Gäste an seiner Faszination teilhaben lässt.

*Kindgerechtes Weihnachtsprogramm.

Am Ziegen-Biohof in Horzach bei St. Kanzian am Klopeinersee, Kärnten, bietet Claudia Hanzmann „Weihnachten im Stall“ an. Das ist ein besonderes Weihnachtsprogramm für Kinder, u.a. mit Lebkuchen backen und mit Bilderbücher anschauen im Stall.

