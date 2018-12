Ein klassischer Sommernachtstraum mit ANDREA BOCELLI in Klagenfurt

Graz (OTS) - Der beliebteste und meistgehörte Tenor der Welt gastiert am 12. September 2020 in Klagenfurt und wird bei diesem exklusiven Live-Konzert gemeinsam mit einem fulminanten Orchester, einem Chor der Extraklasse ein unvergessliches musikalisches Highlight setzen.

Lassen Sie sich das nicht entgehen und genießen Sie ein einmaliges Programm mit über 150 Musikern, Tänzern, Sopranistinnen und einer fulminanten Multimediashow.

Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern, einem Stern in Hollywood´s Walk Of Fame, einem Publikum, das drei amerikanische Präsidenten und drei Päpste umfasst, zählt Andrea Bocelli sicherlich zu den absoluten Ausnahmekünstlern aller Zeiten. Mit seinem erst kürzlich erschienenen neuem Album Si schaffte es Andrea Bocelli binnen 1 Woche Patz 1 der Top 200 Bill Board Charts und als erster italienischer Künstler gleichzeitig Platz 1 der britischen Albumcharts zu belegen. Im Mittelpunkt dieses einzigartigen Albums steht das atemberaubende Duett Fall On Me Andrea Bocellis mit seinem Sohn Matteo, einer wunderschönen, ergreifenden Ballade, die die tiefen Bande zwischen Eltern und Kindern widerspiegelt. Si ist ein Album, das Herz und Seele streichelt, den Glauben an die Familie betont, voll Melodie und Magie.

Wenn am 12. September 2020 Andrea Bocelli nach Klagenfurt kommt, wird er die Herzen seiner Zuhörer mit einem genialen Musik-Mix aus Klassik, Musical und Film zum Schmelzen bringen und sein Publikum in die Welt der Leidenschaft und der italienischen Romantik entführen. Unterstützt wird er dabei von einem großen Symphonieorchester, einem fulminanten Chor und internationalen Gaststars. Bocelli´s legendäre Stimme, gepaart mit fantastischen neuen musikalischen Arrangements und der Verwendung modernster Technik haucht den schönsten musikalischen Meisterwerken neues Leben ein. Maestro Bocelli versteht es wie kein anderer die Schnittstelle zwischen Herz und Schmerz, zwischen Glück und Trauer mit unglaublicher Intensität und gelebter Leidenschaft genau zu treffen und man darf sich bereits jetzt auf ein Konzert der großen Emotionen und Bocelli´s unverwechselbare Liebeserklärung an die Musik freuen!

Für seine Fans wird Andrea Bocelli ein abwechslungsreiches Programm voller Erinnerungen, großer Gefühle und Überraschungen präsentieren, das den Maestro selbst und seine musikalische Vielfältigkeit zur vollen Geltung bringen wird.

Bei seinem Konzert wird Andrea Bocelli das Publikum auf eine unvergessliche musikalische Reise mitnehmen, bei der jeder einzelne Moment bewegen und begeistern wird. Von Ausflügen in die Welt der der klassischen Opern-Arien bis zum Hier und Jetzt mit populären Melodien, die uns die italienische Sonne in die Herzen bringt. Wie das Leben selbst, wird es mal laut, mal leise, es wird persönlich, aufregend und mitreißend, besonders dann, wenn seine Fans Andreas MEGA-HIT „Time To Say Good-Bye“ einfordern. Andrea Bocellis Live-Shows halten, was sie versprechen, denn der Künstler selbst ist ein Perfektionist, der seinem treuen Publikum immer das Bestmögliche gibt.



Tickets für das Konzert sind ab sofort auf oeticket.com & allen Öticket-Vorverkaufsstellen erhältlich!

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketing

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at