Bundesrat: Entgleisung von FPÖ-Bundesrat Pisec

Vergleicht Wien mit Aleppo

Wien (OTS/SK) - Eine unglaubliche Entgleisung lieferte der Wiener FPÖ-Bundesrat Pisec, während der heutigen Bundesratssitzung. In einer Wortmeldung zum Thema Tourismus, verglich er die Bauaktivitäten in Wien, mit der Zerstörung der Stadt Aleppo im syrischen Bürgerkrieg. „Was in Aleppo, in Syrien die Bomben machen, die dieses antike wunderschöne Aleppo praktisch zerstört haben, machen in Wien die Bagger dieser rotgrünen Stadtregierung“, so Pisec laut dem vorläufigen stenographischen Protokoll. ****

Der Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion Rainhard Todt ist von diesem Vergleich schockiert: „Es zeigt wie weit der Wien-Hass der FPÖ bereits geht, wenn eine der lebenswertesten Städte der Welt, mit einer Stadt wie Aleppo verglichen wird. Fakt ist, dass Wien steigende Nächtigungszahlen verzeichnen kann und die rege Bautätigkeit zeugt vom unaufhaltsamen Wachstum unserer Stadt. Der von Pisec gezogene Vergleich ist nicht nur unpassend, sondern unglaublich geschmacklos gegenüber den Millionen Menschen, die in Syrien unter den Folgen des Bürgerkrieges leiden.“ (Schluss) up/ew

