ORF III überträgt am Freitag CDU-Parteitag

Ab 11.30 Uhr in „ORF III AKTUELL“ zum Thema „Weichenstellung in Deutschland – wer folgt Angela Merkel?“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 7. Dezember 2018, werden am ersten Tag des CDU-Parteitags in Hamburg wichtige Weichen für die Zukunft Deutschlands und Europas gestellt. Auf der Agenda steht u. a. die Wahl eines/einer neuen Parteivorsitzenden, der/die in dieser Funktion die Nachfolge von Angela Merkel antritt. ORF III Kultur und Information überträgt im Rahmen von „ORF III AKTUELL“ unter dem Titel „CDU-Parteitag: Weichenstellung in Deutschland – wer folgt Angela Merkel?“ große Teile des Geschehens live. So ist ab 11.30 Uhr die letzte Rede von Angela Merkel in ihrer Funktion als Parteivorsitzende live zu sehen. Ab 14.55 Uhr setzt ORF III die Übertragung mit der Vorstellung jener drei Persönlichkeiten (Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Jens Spahn) fort, die sich für den Parteivorsitz bewerben, und zeigt die anschließende Wahl. Aus dem Studio melden sich ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Roland Adrowitzer mit Analysen und Kommentaren.

Die ORF-III-Berichterstattung ist via ORF-TVthek weltweit als Live-Stream zu sehen und kann als Video-on-Demand abgerufen werden.

