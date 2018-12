Lakeside Park Science & Technology Park startet 6. Baustufe

Kärntens Erfolgsmodell und europäisches Vorzeigeprojekt eines Innovations-Campus der Wirtschaft, Forschung und Bildung

Als Erfolgsmodell einer strategischen Regionalentwicklung stellt der Lakeside Park mit seinen Entwicklungen ein Aushängeschild für Österreich dar. Die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Forschungs-und Bildungsinstitutionen, wie man sie hier sieht, wird im globalisierten Wettbewerb um Fachkräfte entscheidend. Es ist erfreulich wie schnell diese positive Entwicklung nahe dem Wörthersee voran geht Bundesminister Norbert Hofer

Durch die interdisziplinäre und anwendungsorientierte Forschung und die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hat sich der Lakeside Park in den letzten Jahren zu einem Innovationszentrum im Süden Österreichs mit internationaler Strahlkraft entwickelt. Der erneute Ausbau des Parks schafft die Grundlage weitere Unternehmen und junge Menschen anzuziehen und neue hochtechnologische Arbeitsplätze für Kärnten zu schaffe Landeshauptmann-Stv. Dr. Gaby Schaunig

Die hohe Auslastung von fast 100% und die gute Interessenlage von technologieorientierten Unternehmen haben uns zu der Entscheidung bewogen, ein vierzehntes Gebäude zu errichten GF Lakesidepark Mag. Hans Schönegger

Der Lakeside Park lässt als optimale Kooperationsplattform für Forschung, Bildung und Unternehmen immer wieder neue Geschäftsfelder und Einsatzgebiete entstehen. Der weitere Ausbau des Parks stärkt die internationale Wahrnehmung von Klagenfurt für zukünftige Technologieentwicklung und zieht damit auch internationale Unternehmen an Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz

Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter und immer mehr Unternehmen schätzen die Vorzüge dieses hervorragenden Standortes GF Lakesidepark Mag. Hans Schönegger

Klagenfurt, Lakeside Park (OTS) - Weniger als ein halbes Jahr nach dem Spatenstich zur 5. Baustufe verkündet der Lakeside Park die Erweiterung im Rahmen der Baustufe 6. Die hohe Auslastung des Science & Technology Parks sowie die gute Interessenslage begünstigen den weiteren Ausbau für Forschung und Unternehmen und somit die Erweiterung dieses einzigartigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungscampus im Süden Österreichs.

Die Fertigstellung des Rohbaus des dreizehnten Gebäudes, mit dessen Bau im Sommer 2018 begonnen worden war, wurde erst vor wenigen Tagen mit einer Firstfeier gefeiert. Schon im kommenden Herbst werden in dieser fünften Baustufe neue Räume für Forschung und Entwicklung an der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter sowie für Drohnenforschung fertiggestellt, insgesamt werden € 13 Mio. investiert für weitere 4.600 m². Doch der wachsende Kärntner Technologiepark hat seinen Endausbau noch nicht erreicht –eine sechste Baustufe wird im Frühjahr 2019 errichtet.

» Die hohe Auslastung von fast 100% und die gute Interessenlage von technologieorientierten Unternehmen haben uns zu der Entscheidung bewogen, ein vierzehntes Gebäude zu errichten «, fasst Lakeside Park Geschäftsführer Mag. Hans Schönegger stolz zusammen. Mittlerweile seien knapp 1.300 Menschen, 70 Unternehmen, der Start-Up Inkubator build!Gründerzentrum, drei Forschungsinstitute und ein eigenes Labor für Bildung in naturwissenschaftlichen Fächern im Park. » Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter und immer mehr Unternehmen schätzen die Vorzüge dieses hervorragenden Standortes « so Schönegger. So umfasst die sechste Baustufe, mit einer Gesamtinvestition von€ 17 Mio., insgesamt 4.000 Quadratmeter Ausbau für Büroflächen und eine Hochgarage mit über 500 Stellplätzen.

» Als Erfolgsmodell einer strategischen Regionalentwicklung stellt der Lakeside Park mit seinen Entwicklungen ein Aushängeschild für Österreich dar. Die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Forschungs-und Bildungsinstitutionen, wie man sie hier sieht, wird im globalisierten Wettbewerb um Fachkräfte entscheidend. Es ist erfreulich wie schnell diese positive Entwicklung nahe dem Wörthersee voran geht «, so Bundesminister Norbert Hofer.

» Durch die interdisziplinäre und anwendungsorientierte Forschung und die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hat sich der Lakeside Park in den letzten Jahren zu einem Innovationszentrum im Süden Österreichs mit internationaler Strahlkraft entwickelt. Der erneute Ausbau des Parks schafft die Grundlage weitere Unternehmen und junge Menschen anzuziehen und neue hochtechnologische Arbeitsplätze für Kärnten zu schaffe n«, freut sich LH-Stv. Dr. Gaby Schaunig.

» Der Lakeside Park lässt als optimale Kooperationsplattform für Forschung, Bildung und Unternehmen immer wieder neue Geschäftsfelder und Einsatzgebiete entstehen. Der weitere Ausbau des Parks stärkt die internationale Wahrnehmung von Klagenfurt für zukünftige Technologieentwicklung und zieht damit auch internationale Unternehmen an «, sagt BM Dr. Maria-Luise Mathiaschitz.

Erst vor wenigen Wochen wurde der Lakeside Science & Technology Park mit seiner Bildungseinrichtung »Educational Labs« (außerschulischer, naturwissenschaftlicher Lernort & Forschungslabor) und dem Schwerpunkt »NawiMix« von der IASP (Internationale Vereinigung der Technologie Parks) mit dem 3. Platz ausgezeichnet. 2017 wurden dort 150 Junglehrer ausgebildet und 800 Schüler in den Educational Labs begrüßt.

Lakeside Science & Technology Park

Technologie-Campus für Zusammenarbeit von Unternehmen, Forschung und Bildung

Eigentümer: BABEG (Kärntner Betriebsansiedlungs- & Beteiligungs GmbH), Stadt Klagenfurt

€ 75, 5 Mio. Euro Gesamtinvestition bisher

knapp 70 Unternehmen, 3 Forschungsinstitutionen, ein Start-Up Inkubator und über 1.300 Mitarbeiter (aktuell)

International Ausgezeichnetes Bildungsprojekt: "Educational Lab" als offenes Forschungslabor für neue Formen der Bildung mit Schwerpunkt MINT Fächer, Entrepreneurship und Internationalität

34.000 m², 12 Gebäude (bis dato)

Spatenstich August 2018: 13. Gebäude: rd. 4.600 m², € 13 Mio., Bauzeit ca. 1,5 Jahre mit dem Schwerpunkt Forschung für das Joanneum Research/Robotics und die Alpen Adria Universität Klagenfurt

Spatenstich Frühjahr 2019: 14. Gebäude mit 4.000m2 Bürofläche + Parkhaus, Investitionsvolumen € 17 Mio.

Rückfragen & Kontakt:

Lakeside Science & Technology Park

Mag. David Pitschmann, Bakk.Sport

Marketing

Telefon 0664-88 90 83 54

Mail pitschmann @ lakeside-scitec.com

www.lakeside-scitec.com