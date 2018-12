ÖVP Frauen gratulieren LH-Stellvertreterin Haberlander

Erste Landeshauptmann-Stellvertreterin in Oberösterreich – Bogner-Strauß: „Ein wichtiges Signal an alle Frauen“

Wien (OTS) - „Wir gratulieren Christine Haberlander herzlich zu ihrer Wahl zur ersten Landeshauptmann-Stellvertreterin in Oberösterreich. Sie ist eine starke Frau, die bereit ist Verantwortung zu übernehmen. Nach 24 Herren zuvor ist ihre Wahl zudem ein wichtiges Signal an alle Frauen. Wir wünschen Christine Haberlander für ihre neue Herausforderung alles Gute und viel Erfolg“, so Frauenministerin und Bundesleiterin der ÖVP Frauen Juliane Bogner-Strauß.



Die 37-jährige Ennserin Haberlander folgt damit Michael Strugl als Stellvertreter von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. In der Landesregierung, welcher sie seit 2017 angehört, ist sie für die Themen Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit und Frauen zuständig. „Viele Frauen übernehmen auf verschiedensten Ebenen unserer Gesellschaft wichtige Pionierrollen und avancieren damit zu wichtigen Vorbildern. Die ÖVP Frauen werden sich in diesem Sinne weiter für mehr Frauen in verantwortungsvollen Führungspositionen in Österreich stark machen und diese auch einfordern“, hält Bogner-Strauß abschließend fest.



