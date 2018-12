nChain stellt bahnbrechendes Metanet-Projekt zur Steuerung des Internets basierend auf der "Bitcoin SV"-Blockchain vor

London (ots/PRNewswire) - nChain, die weltweit führende Organisation im Bereich Blockchain-Forschung und -Entwicklung, hat sein bahnbrechendes Projekt "Metanet" vorgestellt, das Internet über die Bitcoin-Blockchain zu steuern und zu integrieren. Mithilfe von geistigem Eigentum, das nChain geschaffen hat, wird die Organisation das Metanet exklusiv auf der Basis von Bitcoin SV (BSV) entwickeln, was das ursprüngliche Bitcoin-Protokoll und -Design widerspiegelt.

Das Metanet ist die Schöpfung von Dr. Craig S. Wright, dem Chief Scientist von nChain, der das Projekt bei seiner Rede auf der CoinGeek Week-Konferenz am 30. November in London angekündigt hat. Dr. Wright:

"Was wir entwickeln werden, ist eine sichere Alternative zum Internet - basierend auf der Blockchain. Das Internet wird dann eine "Sidechain" der Bitcoin-Blockchain. Das Metanet ist ein Werte-Netzwerk - das gesamte weltweite System an Online-Aktivitäten und Daten, die kommerziell verknüpft sind."

Das Internet hat die Art, wie wir leben und handeln, stark verändert. Doch es stammt noch aus einer Zeit vor der Blockchain. Oberflächlich betrachtet scheint das Metanet dem Internet zu ähneln. Doch werden Daten beim Metanet technisch anders gehandhabt - sie werden über Blockchain-Transaktionen gespeichert und aufgerufen, was verglichen mit der derzeitigen Internet-Technologie Vorteile in puncto Sicherheit und wirtschaftlicher Effizienz mit sich bringt. Das Metanet wird die Funktionsweise des Internets transformieren. Es wird Bitcoin-Transaktionen nutzen, um komprimierte Daten zu übertragen und somit einen verlässlichen, halbautomatisierten Austausch von Webseiten- und anderen Informationen ermöglichen.

Das Metanet wird neue Wege für die Distribution von Web-Inhalten eröffnen und neue E-Commerce-Geschäftsmodelle entstehen lassen - ermöglicht durch Bitcoin-Mikrotransaktionen. Unternehmen erhalten damit die Chance, unmittelbare Mikrozahlungen für Klicks, Inhalte und Daten zu verdienen. Mit dem Vorteil der wirtschaftlichen Sicherheit und Stabilität der Blockchain kann das Metanet das Betrugsrisiko senken - dank der höheren Datenqualität und -integrität, die die Blockchain-gestützte Datenspeicherung bietet.

Das ermöglicht es Unternehmen, neue Geschäftsmodelle mit einer Inhalte-Distribution und Mikrotransaktionen basierend auf der Blockchain zu entwickeln - Geschäftsmodelle, die (bis jetzt) im Internet nicht wirtschaftlich tragfähig waren. Beispielsweise werden die neuen Lösungen Folgendes gestatten:

Eine sichere, in Echtzeit und mit privater Identität erfolgende Autorisierung des Zugriffs auf Web-Inhalte, Social-Media-Konten und verteilte Systeme

Internet-bezogene Suchabfrage-, Informations- und Inhaltsdienste basierend auf Mikrozahlungen von Nutzern statt auf traditionellen Werbemodellen

Geschäftsmodelle für die Echtzeit- und sichere verbrauchsabhängige Nutzung von Inhalten und digitalen Assets

Integrierte Wallet-Systeme, die ein nahtloses Integrieren und Erlebnis der Nutzer ermöglichen

Automatisierte Verträge für gekaufte Produkte und eine automatisierte Distribution gekaufter Produkte (digitale wie physische Produkte)

Ein verifizierbares und nachverfolgbares Echtzeit-Lieferkettenmanagement

Eine Automatisierung formfreier und in Echtzeit bearbeiteter Versicherungspolicen

Sichere und in Echtzeit erfolgende Buchungen von Veranstaltungskarten, Beförderungsleistungen und Hotelaufenthalten

Jimmy Nguyen, Group CEO von nChain:

"Das Metanet wird das Internet zunächst verbessern, und später steuern. Bitcoin SV wird dann der weltweite öffentliche Ledger sein, der allen Internet-Aktivitäten zugrunde liegt. Es ist ein atemberaubendes Konzept mit unbegrenzten Möglichkeiten basierend auf der zusätzlichen Sicherheit, Effizienz und Datenintegrität der Blockchain, und ein weiterer Teil von Craig Wrights Vision, das wahre Potenzial von Bitcoin zu realisieren. Wir haben die ersten Schritte getan und wissen, dass es auf die Zusammenarbeit mit Anderen ankommen wird, um das Metanet Wirklichkeit werden zu lassen."

Das Metanet-Projekt ist ein enorm umfangreiches Unterfangen. Es wird Zeit brauchen, es zu spezifizieren und in geschäftsfreundlicher Form umzusetzen. nChain wird seine Arbeit fortsetzen und ausgewählte Partner für eine Zusammenarbeit finden, um das Metanet progressiv weiterentwickeln zu helfen.

Craig Wrights Präsentation, bei der er das Metanet-Projekt ankündigt, finden Sie hier.

Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie sich hier ein Interview mit Craig Wright ansehen.

INFORMATIONEN ZU NCHAIN: nChain ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Blockchain-Technologie. Ziel des Unternehmens ist es, massives Wachstum und die weltweite Akzeptanz des Bitcoin-Netzes zu ermöglichen - konzentriert auf Bitcoin SV (BSV) als die ursprüngliche Bitcoin. Dies würde die Vision von Satoshi Nakamoto erfüllen.

