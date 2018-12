KSV1870 launcht kurz vor Jahreswechsel neues Portal

Nach 11-monatiger Konzeptions- und Umsetzungsphase ist die neue Website on air und zahlreiche Produkte wurden digitalisiert.

Wien (OTS) - Am 25. November war es soweit: www.ksv.at hat einen Refresh der Extraklasse erlebt. Das Ergebnis ist eine neue Website, die sowohl was die Usability, die mobile Variante, das Design und die Verortung der Seiten im Internet betrifft, modernste Ansprüche erfüllt. Ein Team aus 50 Personen, bestehend aus Redakteuren, Projektmanagern, Programmierern, Grafikern und SEO-Experten hat die vergangenen 11 Monate intensiv an diesem Relaunch gearbeitet - und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Übersichtlichkeit und Klarheit standen sowohl beim Design als auch bei den Inhalten stets im Vordergrund.

„Rund eine Million User besuchen pro Jahr das KSV1870 Portal, um unsere digitalen Produkte und Services abzurufen. Ihnen wollten wir eine perfekte Customer Journey ermöglichen und das ist uns durch den tatkräftigen Einsatz vieler engagierter Mitarbeiter auch gelungen. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Schritt noch vor Jahresende gemacht zu haben“, so der KSV1870 Geschäftsführer Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA. Den konzeptiven Fokus hat der KSV1870 stark auf den Kunden und seinen Bedarf gelegt, das wird auf der Startseite, etwa beim Produkteinstieg oder der Produktsuche nach Privat- und Firmenkunden ersichtlich. Ergänzt werden die Inhalte stets mit hochwertigem, redaktionell gestaltetem Content-Angebot.

Schwierige Inhalte einfach aufbereiten

„Risikomanagement und Kreditschutz sind komplexe und vielschichtige Themen. Heute ist es mehr denn je unsere Aufgabe, die Kunden zu beraten und Experteninformationen verständlich aufzubereiten. Wir sind daher einen Schritt zurückgegangen und haben uns abermals intensiv mit den Bedürfnissen, Ansprüchen und Interessen unserer Kunden beschäftigt. Die Erkenntnisse sind in zahlreiche Personas geflossen, wie es in der Marketingsprache heißt. Nun können wir unsere Inhalte noch besser auf sie zuschneiden und über unsere Kommunikationskanäle - etwa den KSVBLOG, den Newsletter, die Mitgliederzeitschrift, Social Media oder auch Webinare - strategisch ausspielen“, so Vybiral.

Mit interaktiven Features punkten

Die Seite punktet zusätzlich mit einem neuen, sehr schlanken Insolvenzticker, der auf jeder einzelnen Seite integriert ist. Die Daten werden zusätzlich zwei Mal täglich über einen WhatsApp-Service direkt auf das Smartphone von bis dato rund 3.000 Abonnenten ausgespielt. Das macht diesen Dienst zum schnellsten Medium für Insolvenzen. Sehr prominente Insolvenzfälle werden via Breaking-News-Meldungen in Echtzeit ausgespielt. Die Einbindung von Videos und Social-Media-Sharing-Funktionen ist auf der neuen Seite optimiert. Die bereits durchgeführten Webinare sind als Video abrufbar und die Whitepaper-Publikationen des KSV1870 haben einen eigenen Bereich bekommen.

Zahlreiche Produkte komplett digitalisiert

Im Rahmen dieser Neugestaltung ist auch die digitale Antragsstrecke für InfoPass- und DSGVO-Auskunft-Bestellungen integriert worden. Diese Dokumente enthalten die über Privatpersonen beim KSV1870 gespeicherten Informationen und orientieren sich in ihrer jeweiligen Ausprägung am Verwendungszweck. Bisher erfolgte die Bestellung via Online-Formular, die Auslieferung via Post. Nun ist dieser Prozess komplett digitalisiert - von der Bestellung, der Authentifizierung des Users über die Bezahlung bis hin zur Zustellung als PDF-Downloadlink per E-Mail. Innerhalb von zwei Werktagen ist die Bonitätsinformation im E-Mail-Postfach. „Sicherheit und Datenschutz haben bei uns oberste Priorität und daher freut es uns, dass wir nun einen digitalen Weg gefunden haben, der diese Vorgaben erfüllt und gleichzeitig die Servicequalität maßgeblich erhöht“, so Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH.

