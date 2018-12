Infoabend am 18.12.2018: Benefit from the Pros mit Beate Schrott und Bernhard Sieber

Erfahrung und Begeisterung aus dem Spitzensport mit Fachwissen aus Gesundheitssport kombiniert

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vorwiegend der Gesundheitsförderung widmet. In diesem Sinne haben wir mit der Agentur MK Sports eine Kooperation geschlossen und bieten ab 2019 gemeinsam Aktivitäten für mehr Wohlbefinden und bessere Fitness an – angeleitet von österreichischen Weltklasseathleten!

Die ÖGGK lädtherzlich zum Info-Abend und der Projektpräsentation „BENEFIT FROM THE PROS“ am 18.12.2018 um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Eingang Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien ein!

Treffen Sie Österreichs Leichtathletik Aushängeschild und Medizinerin Beate Schrott sowie U-23 Ruder-Weltmeister und Mental-Coach Bernhard Sieber in ungezwungener Atmosphäre. Dabei erfahren Sie alles Wissenswerte zu den Trainingseinheiten und Workshops.

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten: 01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Die nächsten Aktivitäten mit MK Sports:

– KRAFTTRAINING mit Beate Schrott und Bernhard Sieber (12 Einheiten, ab 9.1.2019 jeden Mittwoch um 18:30 Uhr)

Erlernen Sie unter Anleitung von Beate Schrott und Bernhard Sieber innerhalb von 3 Monaten eigenständig zu trainieren - unabhängig Ihrer sportlichen Vorkenntnisse! Sie erhalten ein breites Spektrum an Übungen, die Sie daheim durchführen können. Das Training ist für jedes Fitnesslevel und Alter geeignet und besteht aus einer Kombination der Aspekte Kraft, Koordination und Beweglichkeit.

Den ersten 12 Teilnehmern, die sich zum Krafttraining anmelden, bieten wir außerdem ein exklusives Schwimmtraining mit Mirna Jukic!

– Kostenloser WORKSHOP „PLANST DU NOCH ODER TUST DU SCHON?“ (am 15.1.2019 um 18:30 Uhr) mit Mag. Stefan Rosenauer, Coach und Mentalcoach von Weltmeistern, Olympiasiegern und Führungskräften.

Warum nur wiederholen wir selbst dann noch alte Muster, wenn es sogar längst ungesund ist? Sei es beim Abnehmen, beim Essen, beim (nicht‐) Sport machen oder auch, wenn wir gestresst sind? Wenn man sich an fast alles gewöhnen kann, kann man dann nicht einfach ein paar gute Gewohnheiten dazu nehmen?

In diesem Workshop erfahren Sie, wie man mit Hilfe von Mentaltechniken, die Spitzenathleten anwenden, neue und gesunde Alltagsroutinen für sich finden und umsetzen kann.

Nähere Informationen: www.oeggk.at/bewegung

Infoabend "Benefit from the Pros" mit Beate Schrott und Bernhard Sieber

Datum: 18.12.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/bewegung

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

Tel.: 01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at