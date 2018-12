Dämmerungseinbrecher durch EGS festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 05.12.2018

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Adresse: 20., Leystraße

Im Zuge einer Dämmerungsstreife wurden Beamte der EGS (Einsatzgruppe zu Bekämpfung der Straßenkriminalität) auf vier Männer aufmerksam, die sich nach einem Einbruch in einer Wohnung in der Leystraße aufteilten und zu flüchten versuchten. Zwei der Tatverdächtigen wurden im Bereich Handelskai, die anderen beiden in der Hellwagstraße angehalten und festgenommen. Diebesgut und Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt, die georgischen Staatsbürger im Alter von 26, 28, 29 und 33 Jahren befinden sich in Haft.

