Wahrung traditioneller Weihnachtslieder: Milka & Sasha übernehmen Buchpatenschaft

Milka-Weihnachtsevent mit Sasha in der Österreichischen Nationalbibliothek

Wien (OTS) - Wien, 05. Dezember 2018 – „Gib jedem Tag ein bisschen Weihnachtszauber“ – mit diesem Motto inspiriert Milka Weihnachtsfans, jeden einzelnen Tag bis zum Fest zu etwas ganz Besonderem zu machen. Dazu gibt die beliebte Schokoladenmarke seit 1. Dezember 2018, gemeinsam mit Influencern aus Österreich und Deutschland sowie dem Sänger Sasha und Milka, hinter 24 digitalen Türchen des Milka-Weihnachts-Kalenders Einblicke in beliebte aber auch persönliche Weihnachtsrituale und -traditionen. Hinter dem 5. Türchen des Milka-Weihnachts-Kalenders hat der frischgebackene Vater am Mittwochnachmittag in der Österreichischen Nationalbibliothek geladenen Gästen beim Milka-Weihnachtsevent exklusiv seine liebste Weihnachtsgeschichte vorgelesen.

Seinen Besuch in Wien verewigten der Sänger und Milka mit einer Buchpatenschaft. Da Weihnachtslieder traditionell zu Weihnachten gehören, übernimmt Sasha stellvertretend für Milka die Patenschaft für den Sammelband „Musik für alle, alte und neue Weihnachtslieder zur Laute“ aus dem Jahr 1924 in der Österreichischen Nationalbibliothek. „Weihnachtslieder geben der Vorweihnachtszeit den nötigen Weihnachtszauber und das Vorlesen von Geschichten sehe ich als frischgebackener Vater aus einer neuen Perspektive. Es ist für mich deswegen eine besondere Ehre, in diesem traditionsreichen Ambiente die Buchpatenschaft für Milka stellvertretend zu übernehmen und so die Weihnachtszeit mit Milka und geladenen Gästen einläuten zu können“, so der Sänger.

Im Anschluss an den offiziellen Part hat der 46-jährige Sänger im Rahmen einer unplugged Session traditionelle Weihnachtslieder zum Besten gegeben.

Weiteres Bildmaterial steht hier zur Verfügung.

