David Runer neuer Chefredakteur des ORF Tirol

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat auf Vorschlag von Landesdirektor Helmut Krieghofer David Runer mit 1. Jänner 2019 zum neuen Chefredakteur im ORF-Landesstudio Tirol bestellt. Der bisherige interimistische Chefredakteur Robert Unterweger folgt Helmut Krieghofer als ORF-Landesdirektor mit 1. Jänner 2019.

Landesdirektor Helmut Krieghofer: „David Runer hat uns durch seine bisherige Arbeit im ORF-Studio Südtirol in Bozen und in der Redaktion Information des ORF Tirol sehr überzeugt und war auch maßgeblich an der Konzeption neuer Formate beteiligt. Mit 34 Jahren leitet er in der Führungsmannschaft des ORF Tirol einen Generationswechsel ein und wird mit seinem Team die Themen der Digitalisierung professionell bearbeiten.“

David Runer wurde am 2. September 1984 in Bozen geboren und schloss das Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien als Bakk. phil. 2009 ab. Von 2010 bis 2012 war er Redakteur von „Südtirol heute“, von 2012 bis August 2018 Chef vom Dienst und Moderator der Sendung. Seit September 2018 ist er Chef vom Dienst im ORF Tirol. Als Journalist beschäftigte er sich schwerpunktmäßig mit Landespolitik.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at