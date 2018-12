Margareten: „Tribute To Tom Waits“ in der Arena Bar

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ richtet am Freitag, 7. Dezember, im früheren Klub „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) eine unterhaltsame Zusammenkunft zu Ehren des prominenten US-Sängers, Musikers, Komponisten, Schauspielers und Autors Tom Waits aus. Anlass für diese melodische „Hommage an einen großen Sänger“ ist der Geburtstag des Künstlers am 7. Dezember 1949. Konzipiert hat diese um 19.30 Uhr beginnende Veranstaltung der Musik-Fachmann Robert Fischer, der auch als Moderator mitwirkt. Tom Waits nimmt nicht am Beisammensein im Etablissement „Arena-Bar“ teil.

Karten für den Abend kosten 12 Euro. Einlass: 19.00 Uhr (freie Platzwahl). Das Ensemble „The Gun Street Girls (Gernot Feldner und Freunde) interpretiert Lieder von Tom Waits. Robert Fischer preist als sachkundiger Conférencier das klingende Schaffen des prominenten amerikanischen Tonkünstlers. Auskünfte: Telefon 332 26 94. E-Mails an die Organisatoren: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker Tom Waits:

www.tomwaits.com/

Verein „Aktionsradius Wien“:

https://aktionsradius.at/

Lokal „Arena Bar Varietee“:

www.arenabarvariete.at/

Kultur-Termine im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

