Marketagent.com erweitert sein Team: Mit Ute Jahn ist eine neue Key Account Managerin mit an Board

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr expandiert das Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut und stellt ein neues Gesicht vor.

Baden (OTS/Marketagent.com) - Marketagent.com, Österreichs führendes Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut, füllt neben dem stetig wachsendem Online Panel in über 60 Ländern auch seine eigenen Reihen mit einem Neuzugang: Seit 5. November 2018 ist Analyse- und Marketingspezialistin Mag. Ute Jahn mit an Board.

Um der starken Nachfrage nach digitalen Marktforschungsdienstleistungen zu begegnen und auch in Zukunft erstklassige Kundenbetreuung zu garantieren, hat Marketagent.com zum bestehenden Team das Key Account Management aufgestockt.

Frau Mag. Ute Jahn (45) absolvierte die Wirtschaftsuniversität Wien, und verfügt über langjährige Erfahrung aus Analyse und Marketing mit starkem Online Fokus. In ihren bisherigen Positionen war sie unter anderem in leitender Funktion in der Pharmamarktforschung und im Direktmarketing tätig und verfügt aus jüngsten Positionen im Health Care Bereich und Fundraising über umfangreiches Online Marketing Know-How.

Mag. Ute Jahn ist bei Marketagent.com als Key Account Managerin tätig. „Ich freue mich sehr, meine Expertise für den weiteren nachhaltigen Ausbau von Marketagent.com einzusetzen. Mit meiner vielfältigen Branchenerfahrung – unter anderem aus dem Health Care und Direktmarketing – liegt mein Fokus in der Neukundenakquise und weitere Branchen für die Online Marktforschung zu begeistern. Besonders wichtig ist mir das persönliche Kundengespräch, in dem oft besonders kreative Projekte für die Online Marktforschung entstehen“.

