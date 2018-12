Schramböck schreibt Staatspreis Digitalisierung 2019 aus

Auszeichnung für digitale Produkte, Dienste und Anwendungen- Neuauflage des Staatspreises Digital Solutions - Einreichungen bis 11. Februar 2019 möglich

Wien (OTS/BMDW) - Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck hat heute den Staatspreis Digitalisierung ausgeschrieben, der zum ersten Mal im Jahr 2019 verliehen werden wird. "Unser Staatspreis demonstriert das innovative Potenzial des Digitalsektors und betont damit auch die richtungsweisende Bedeutung Österreichs als Digitalisierungs-, Innovations- und Technologiestandort. Er stärkt das Bewusstsein für hochwertige Leistungen und ist ein Gütesiegel für Best Practices in der immer wichtiger werdenden Querschnittsmaterie Digitalisierung", so Schramböck.

Der Staatspreis Digitalisierung als höchste Auszeichnung für hervorragende digitale Produkte, Dienste und Anwendungen in Österreich setzt die Tradition der bisher auf diesem Gebiet vergebenen Staatspreise Multimedia und e-Business bzw. Digital Solutions fort; er ist themenoffen und umfasst das gesamte Leistungsspektrum des Digitalsektors.

Eine hochkarätig besetzte unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten prämiert die besten Projekte anhand der Kriterien Neuheit und Innovationsgrad, technische und gestalterische Umsetzung, Nutzen für Anwenderinnen und Anwender, Usability und Marktpotenzial. Voraussetzung ist, dass die eingereichten Produkte und Projekte fertig bzw. marktreif sind und die Produktionsfertigstellung bzw. Markteinführung nach dem 31. Januar 2017 erfolgt ist.

Die Teilnahme am Staatspreis ist in folgenden Kategorien möglich:

• Digitale Produkte und Lösungen

• Digitale Transformation

• Künstliche Intelligenz

Zusätzlich vergibt die Jury den Sonderpreis "Digitale Verwaltung" für die beste marktreife und innovative digitale Anwendung oder Lösung, die in der Verwaltung zum Einsatz kommt.

Einreichungen sind bis zum 11. Februar 2019, 12 Uhr, in elektronischer Form unter http://www.staatspreis-digitalisierung.at möglich.

Alle nominierten und ausgezeichneten Projekte haben die einmalige Gelegenheit, ihre Produktionen im Rahmen des 4gamechangers Festival 2019 zu präsentieren. Die feierliche Überreichung der Staatspreise und des Sonderpreises durch Frau Bundesminister Dr. Margarete Schramböck findet im Rahmen einer Abendveranstaltung am 9. April 2019 statt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at