Niederösterreichs Straßen heute überwiegend trocken bis nass

Mancherorts Glättebildung möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie bereits in den vergangenen Tagen sind die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich auch am heutigen Donnerstag überwiegend trocken bis nass. Im Mostviertel, Waldviertel und im Weinviertel kann es abschnittsweise an exponierten Stellen zu Reifglättebildung kommen. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -5 Grad in Persenbeug und +4 Grad in Gloggnitz.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse