David Dittrich übernimmt Marketingleitung bei Universal Music Österreich

Mit Wirkung vom 1.2.2019 übernimmt David Dittrich die Marketingleitung bei Universal Music. Dittrich folgt auf Raab, der sich beruflich verändert.

Wien (OTS) - Mit Wirkung vom 1.2.2019 übernimmt David Dittrich, aktuell Head of Marketing & Communications bei FM4, die Marketingleitung bei Universal Music, dem Marktführer im österreichischen Musikgeschäft. Dittrich folgt auf Ulrich Raab, der sich ab 1.3.2019 neuen Aufgaben bei Österreichs führendem Fruchtsafthersteller RAUCH stellt.

Nach Abschluss seines Studiums der Kommunikationswissenschaft, Anglistik und Amerikanistik, sammelte Dittrich Erfahrungen u. a. als Communications Manager bei „mica – music austria“, bei der PR Agentur Trimedia Communications (Grayling Austria) und zeichnet derzeit als Head of Marketing & Communications bei FM4 für die Marketingagenden des einflussreichen Jugendsenders verantwortlich. Der 39jährige Oberösterreicher gilt als in der Medien- und Musikbranche bestens vernetzt und ist als Experte anerkannt.

David Dittrich: „Nach Jahren des Umbruchs wächst der österreichische Musikmarkt erstmals wieder und lokale Künstler drängen regelmäßig in die Verkaufscharts. Neue Geschäftsmodelle bringen permanente Veränderung mit sich, Streaming-Abos ermöglichen es, so viel Musik zu konsumieren, wie man möchte und das Live-Geschäft boomt. Die Labels sind herausgefordert, auf gegenwärtige Trends zu reagieren bzw. sie vorherzusehen. Jetzt liegt es an uns, die besten Rezepte für den Erfolg unserer Artists zu finden. Ich freue mich darauf, diese Aufgaben zukünftig als Teil von Universal Music Austria erfolgreich anzugehen!“

Cornelius Ballin, General Manager Universal Music Austria: „Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit David Dittrich, der in seiner jetzigen Position bei FM4 ein äußerst kompetenter und beliebter Partner unseres Hauses ist. Seine Expertise in Marketing und Kommunikation und seine Leidenschaft für Musik prädestinieren ihn für die Aufgaben als Head of Marketing bei Universal Music Austria. Ich bin mir sicher, daß er in seiner neuen Rolle wichtige Impulse im Unternehmen und im Markt setzen wird. Ich wünsche Uli Raab alles Gute und viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.“

Rückfragen & Kontakt:

Universal Music GmbH, Austria

Schwarzenbergplatz 2,

1010 Wien

kontakt @ umusic.com

+43 1 811 21 0