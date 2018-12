VICTOR 2018: SPORT 2000 räumt in Kategorie „Sporthändler des Jahres ab“

Das ausgezeichnete Abschneiden beim VICTOR Sport Business Preis zeigt, dass eine starke Gemeinschaft in Verbindung mit einzigartigem Engagement jedes einzelnen Händlers Großes erreichen kann. Unseren Preisträgern spreche ich großen Dank und Respekt aus. Sie führen ihre Sportläden mit voller Leidenschaft und sind Vorbilder für unsere gesamte Gemeinschaft Dr. Holger Schwarting, Vorstand SPORT 2000 Österreich

Wien (OTS) - Am 27. November wurde dieses Jahr erstmals der VICTOR Sport Business Preis verliehen. Zur großen Freude von SPORT 2000. Denn in der Kategorie „Sporthändler des Jahres“ befanden sich unter den drei Gewinnern gleich zwei SPORT 2000 Händler. SPORT 2000 Patscheider aus Serfaus belegt Platz eins. Nora Pure Sports aus Wien gewinnt den dritten Platz.

Bei einer festlichen Verleihung im Haus des Sports in Wien zeichnete das Sport Business Magazin gleich zwei SPORT 2000 Händler in der Kategorie „Sporthändler des Jahres" aus. Auf dem ersten Platz landete Franz Patscheider mit SPORT 2000 Patscheider, aus Serfaus Tirol. Der Wiener Händler Nora Pure Sports unter der Leitung von Harald Sauer erreichte den dritten Platz. „Das ausgezeichnete Abschneiden beim VICTOR Sport Business Preis zeigt, dass eine starke Gemeinschaft in Verbindung mit einzigartigem Engagement jedes einzelnen Händlers Großes erreichen kann. Unseren Preisträgern spreche ich großen Dank und Respekt aus. Sie führen ihre Sportläden mit voller Leidenschaft und sind Vorbilder für unsere gesamte Gemeinschaft “ , betont SPORT 2000 Vorstand Dr. Holger Schwarting und freut sich gemeinsam mit den Händlern über die Auszeichnungen.

