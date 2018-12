Snowflake gibt allgemeine Verfügbarkeit auf Microsoft Azure in Region EMEA bekannt

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Snowflake Computing, das Datenbanksystem speziell für die Cloud, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Snowflake auf Microsoft Azure in Europa bekannt gegeben. Diese Expansion spiegelt die steigende Nachfrage der Kunden nach Snowflake auf Azure in Europa wieder, welche dem Bedarf großer Organisationen entspricht, in der Auswahl einer Cloud-Plattform flexibel zu sein, die Tätigkeit und Kunden optimal dient.

Anstieg internationaler Kundennachfrage für Snowflake auf Microsoft Azure stellt Cloud-Datenbanksystem deutlich mehr Kunden zur Verfügung

Snowflake nutzt Azure-Infrastrukturdienste für Datenspeicherung und Verarbeitung von Abfragen. Zudem integriert Snowflake mit Azure-Diensten wie Azure Data Lake Store und Microsoft Power BI. Des Weiteren verfügt die Plattform über eine Reihe neuer Funktionen, darunter beschleunigtes Networking und vorläufiges Löschen im Speicher.

Die Bereitstellung von Snowflake in Azure versetzt europäische Kunden in die Lage, die gewünschte flexible Cloud-Strategie zu nutzen. Diese Expansion unterstützt weiterhin Kunden von Snowflake, die in der EU tätig sind und ihre EU-Daten vor Ort halten möchten. Die örtliche Verfügbarkeit stellt den Kunden schnellen Zugriff auf ihre Daten mit geringer Latenz zur Verfügung und sorgt für die Beschleunigung globaler Dateninitiativen durch Befriedigung länderspezifischen Datenbedarfs.

Um internationale Nutzer zusätzlich zu unterstützen, hat Snowflake kürzlich in der Vorschau Sortierunterstützung eingeführt, damit Kunden Regeln festlegen können, wie Daten sortiert und verglichen werden. Mit der neuen Sortierfunktion können Nutzer diese Regeln auf Grundlage bestimmter Zeichensätze für unterschiedliche Sprachen, unterscheidend nach Groß- und Kleinbuchstaben und weiteren Optionen festlegen.

"Immer mehr Firmen verschieben ihre Daten und Analysen in die Cloud und im Zuge dessen wächst die Nachfrage nach Cloud-Datenbanksystemen weiter", sagte Benoit Dageville, einer der Gründer von Snowflake und dessen CTO. "Firmen haben unterschiedliche geschäftliche Anforderungen und als Unternehmen, das sich auf seine Kunden konzentriert, möchten wir weiterhin die Flexibilität der Auswahl von Cloud-Provider und Region bieten, um diesem Bedarf zu entsprechen."

Corey Sanders, Corporate Vice President für Azure Compute bei Microsoft Corp, sagte: "Im September begann Snowflake auf Microsoft Azure in den USA. Ich bin erfreut, die Einführung von Snowflake in Europa bekannt geben zu können. Europäische Kunden haben jetzt dieselbe herausragende Nutzererfahrung von Snowflake auf Microsoft Azure. Durch diese Zusammenarbeit erhalten Nutzer die Vorzüge der Leistung, Gleichzeitigkeit und Flexibilität von Snowflake auf Azure."

Uniper, ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, nutzt Snowflake als zentralen Data Lake seiner Data Analytics Plattform auf Microsoft Azure. Mit Snowflake ist Uniper in der Lage, Daten aus mehr als 100 Quellen zu verwalten, darunter Daten von ETRMs, SAP, DWHs und IoT von Kraftwerken, was die Firma in die Lage versetzt, schneller und besser auf den Markt zu reagieren und den Stromhandel zu optimieren. Rene Greiner, VP Data Integration bei Uniper, sagte: "Uniper wird zu einem Unternehmen mit hohem Datenaufkommen und mit dieser Umstellung wächst die Rolle der Daten exponentiell. Es ist für uns ein entscheidendes Erfolgskriterium, effizient und kostengünstig mit hohem Datenvolumen umgehen zu können. Wir sind sehr zufrieden, Snowflake als Partner auf unserer Plattform zu besitzen und ich bin überzeugt davon, dass diese Partnerschaft für den fortgesetzten Erfolg der Datenverarbeitung bei Uniper sorgen wird."

Nehmen Sie am Webinar von Snowflake am 11. Dezember 2018 teil, in dem darüber gesprochen wird, wie die allgemeine Verfügbarkeit von Azure in Europa durch mehr Flexibilität in der Cloud-Auswahl Vorzüge für die Nutzer eröffnet. Registrieren Sie sich hier.

